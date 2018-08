Se programó la 11ª fecha del Regional NEA

El Comité Regional del NEA dio a conocer la programación correspondiente a la 11ª fecha, que se jugará este fin de semana. En cuanto a los equipos correntinos, Taraguy visitará el sábado a Regatas y Aranduroga hará lo propio el domingo en Posadas ante Capri, mientras que San Patricio tendrá fecha libre.

El próximo fin de semana, se jugará la undécima fecha y, con el fixture al día, comenzarán a definirse los posibilidades de puestos finales de este circulo de elite. CURNE es el puntero y ya tuvo sus dos fechas libres, por lo que cuenta con una pequeña ventaja con respecto al resto.



Pero en esta semana, además, desde el Comité Regional del NEA se definirá la sede de la final de la Zona Campeonato. Existen dos ofertas para quedarse con la licitación: CURNE de Resistencia y Aranduroga de Corrientes.



Programa de partidos:

Primera:

Sábado 1 de septiembre:

16:15 Centro Cazadores vs Curne

16:15 Regatas vs Taraguy

16:15 Aguará vs Sixty

Domingo 2 de septiembre:

16:15 Capri vs Aranduroga

Intermedia:

Sábado 1 de septiembre:

14:30 Centro Cazadores vs Curne

14:30 Regatas vs Taraguy

14:30 Aguará vs Sixty

Domingo 2 de septiembre:

14:30 Capri vs Aranduroga



M-19:

Sábado 1 de septiembre:

14:30 Centro Cazadores vs Curne

14:30 Regatas vs Taraguy

14:30 Aguará vs Sixty

14:30 Capri vs Aranduroga



M-17:

Sábado 1 de septiembre:

13:00 Centro Cazadores vs Curne

13:00 Regatas vs Taraguy

13:00 Aguará vs Sixty

14:00 Capri vs Aranduroga



