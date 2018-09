Taraguy tiene un duro compromiso ante Regatas

Después de dos semanas, se programó para este sábado en forma completa una nueva fecha de la Zona Campeonato del torneo del rugby zonal. Taraguy visitará este sábado a Regatas, con la intención de seguir como escolta de Curne, mientras que Aranduroga jugará mañana en Posadas ante Capri.

Después de tres semanas la Zona Campeonato del Regional de Clubes NEA 2018 vuelve a tener agenda completa. Hoy comienza la 11ª fecha y el encuentro más importante se jugará en Resistencia, con la visita de Taraguy de Corrientes a Regatas en un duelo entre dos equipos que buscan seguir de cerca al puntero CURNE.



Los “cuervos” (30 puntos) buscarán tomarse revanchas de la derrota que le ocasionó Regatas (26) cuando lo superó 35-34 en la ronda inicial. En otro de los encuentros de hoy, CURNE (líder con 31 unidades) visita a Centro Cazadores (2 puntos, todavía sin victorias en el torneo) en lo que se presume un triunfo “universitario” para seguir sumando en lo más alto de las posiciones.



Además esta tarde en Formosa, Aguará (25) recibe a Sixty (27) en otro duelo interesante entre dos equipos que se debaten por seguir sumando y necesitan de los puntos para asegurarse una mejor ubicación de cara al ordenamiento de playoffs. En aquella segunda fecha jugada a principios de junio, el elenco chaqueño venció 14-13 a los formoseños.



En tanto que esta fecha se cerrará mañana cuando Aranduroga (18) se presente en Posadas para medirse con CAPRI (18) también con la intención de escalar posiciones para salir del fondo de la tabla. En el encuentro de ida, las “cebras” vencieron a los misioneros por 51-21. Este fin de semana, San Patricio tendrá su fecha libre y recién volverá a jugar el próximo fin de semana cuando visite a Aranduroga en un duelo correntino.



Programa de partidos:

Primera:

Hoy:

16:15 Centro Cazadores vs Curne

16:15 Regatas vs Taraguy

16:15 Aguará vs Sixty

Mañana:

16:15 Capri vs Aranduroga



Intermedia:

Hoy:

14:30 Centro Cazadores vs Curne

14:30 Regatas vs Taraguy

14:30 Aguará vs Sixty

Mañana:

14:30 Capri vs Aranduroga



M-19:

Hoy:

14:30 Centro Cazadores vs Curne

14:30 Regatas vs Taraguy

14:30 Aguará vs Sixty

14:30 Capri vs Aranduroga



M-17:

Hoy:

13:00 Centro Cazadores vs Curne

13:00 Regatas vs Taraguy

13:00 Aguará vs Sixty

14:00 Capri vs Aranduroga



