García: "Devolver al rugby algo de lo mucho que me dio"

El flamante presidente de Aranduroga Rugby Club, Francisco García (h), junto con un grupo de amigos y otroras coequipers, decidieron asumir la conducción de la entidad para dar paso al descanso a quienes "trabajaron durante muchos años, aunque igual seguirán junto a nosotros".

El miércoles, durante la asamblea de socios, el otrora segunda línea del club y capitán campeón de Los Pumitas en el mundial que se jugó en Francia en los noventa (tenía 18 años), asumió la responsabilidad "no solo para apoyar al club donde me crie, sino que pensamos aportar para fortalecer el rugby de la región. Es devolver al rugby algo de lo mucho que me dio”.



En declaraciones a Ktu Sports que se emite todos los días de 14 a 16 por "kturadio.com.ar", García se mostró contento "por como está el club, con reciente ampliación del quincho y una nueva cocina y restaurante. La vida social es fundamental para la entidad" aseveró. Paco fue un sustento del pack de delanteros de su club como segunda línea en "un muy buen momento deportivo de la institución. Hoy, sigue creciendo y tenemos una muy buena organización en el rugby infantil con padres que se están moviendo como organizadores, entrenadores y en todo lo que haga falta".



Admitió que el nivel del rugby en la región se quedó un poco y, atribuyó mucho al aspecto del porte físico. “Esa diferencia se nota cuando enfrentamos a equipos de otras ciudades donde hay jugadores grandes". Al mismo tiempo, el corpulento ex jugador "mido 1.96" se molestó porque Nordeste perdió plazas en el Torneo Interior. Anticipó que. Este año no hay premio porque recién en el venidero se aplicará la nueva estructura. Tendremos solo 2 plazas en la división "A", manifestó.



Al referirse al club, señaló que se cuenta con una plantilla de 700 socios activos y, "con la cuota, prácticamente cubrimos los gastos. Estamos en un 90% y queremos llegar al 100%, para que, otros ingresos extras, sirvan para cubrir otras necesidades". Tienen planeado construir un gimnasio que puedan ocupar los muchos vecinos del club que, cada día hay más, además de la preparación de los rugbiers.



Como vicepresidente del club fue elegido Luciano Tronconi; secretario: Maximiliano Cugler; tesorero Víctor Maidana; vocales titulares: Juan de Marchi, Patricio Gómez Cullen, José Odena y Alejandro Páparo; suplentes: Nicolás Gómez Belcastro, Diego Varela e Ignacio Vara y revisor de cuentas: Hugo Marchisio.

Nota: gentileza Ktu Sports



