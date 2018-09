Taraguy venció a Regatas y es puntero con Curne

Por la undécima fecha del Regional de clubes de rugby del Nordeste, Taraguy venció en condición de visitante a Regatas de Resistencia por 33 a 18. Y con el punto alcanzado llegó a la cima del certamen, junto a Curne de Resistencia, ambos con 35 puntos. Merced a un ajustado triunfo del "canario" ante Centro de Cazadores en Posadas por 22 a 15.

Taraguy y Regatas hicieron un primer tiempo entretenido, Regatas manejaba la pelota pero pese a tener dominio territorial no pudo quebrar a la defensa de Taraguy, que fue más efectivo. Ambos fueron imprecisos producto de una intensa llovizna. El local forzó el error y nuevamente de penal, Miño achicó distancias (6 a 7), pero Taraguy volvió a aprovechar su momento y a partir de la potencia de sus delanteros llegó el try de Víctor Rolón que tras la conversión de Benítez Hardoy, dejó a la visita arriba por 14 a 6, aunque sobre el final del partido llegó un try de Quiñonez que puso tres puntos abajo al "remero", al finalizar el primer tiempo.

En el complemento la visita mejoró, dominó formaciones fijas y móviles, y con un gran despliegue de sus forwards golpeó a los 3' con un try penal y diez minutos más tarde aumentó la distancia en el score con try de Ignacio Giménez (26 a 11). Mostrando superioridad en la lucha de los "gordos". El local intentó por todos los medios pero le costó encontrar espacios para anotar, y recién pudo hacerlo a los 27' por intermedio de López, que llegó al try, y tras la conversión de Miño el score quedó en 18 a 26. Pero Taraguy siguió defendiendo en gran nivel, y su dominio derivó en un nuevo try penal, para cerrar el partido por 33 a 18 y quedarse con un triunfo que lo deja en la cima del torneo.



Síntesis del partido:

Regatas (18): Oscar Marchioni, Fernando Gómez y Maximiliano Fernández; Jorge Ávila, Franco Mansilla; Lucas Fernández, Lucas Harispe y Fernando López; Carlos Dansey y Pablo Fogliatti; Ramiro Vidondo, Pedro Bojanich, Rodrigo Ojeda, Facundo Quiñonez y Marcelo Miño. Ent: Alberto Álvarez.

Taraguy (33): Julián González García, Juan Pruyas Tanara y Juan F Codermatz; Víctor Rolón, Gonzalo Cinat; Ignacio Giménez, Rodrigo Castro Méndez y Matías Zabalo; Juan Cruz Chiama y Tomás Benítez Hardoy; Enzo Sander, Emiliano Álvarez, Juan Pablo Sena, Matías Chiama y Juan Martín Desimoni. Ent: Miguel Castelli.

Progresión: PT, 5' penal de M. Miño (R) 3-0; 15' try J. M. Desimoni conv por T. Benítez Hardoy (T) 3-7; 21' penal de M Miño (R) 6-7; 35' try V Rolón conv por T Benítez Hardoy (T) 6-14; 41' try F Quiñonez (R) 11-14. ST, 3' try penal (T) 11-21; 13' try I Giménez (T) 11-26; 27' try F López conv por M Miño (R) 18-26; 38' try penal (T) 18-33.

Amonestados: PT, 24' González García (T), 29' Sander (T), y 33' Mansilla (R). ST, 3' Maximiliano Fernández (R), 10' Vianello (R), 18' Matías Chiama (T), 20' Matías Zabalo (T), y 30' Lucas Harispe (R).

Referee: Diego Colussi.

Cancha: Regatas Resistencia.



Resultados 11ª fecha:

Regatas 18-33 Taraguy

Aguará 26-26 Sixty

Centro 15-22 CURNE

Hoy:

16:15 CAPRI vs Aranduroga



Posiciones:

Curne 35 pts

Taraguy 35 pts

Sixty 29

Aguará 27

Regatas 26

Capri 18

Arandurga 18

San Patricio 15

Centro 3



