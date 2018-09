Valioso triunfo de Aranduroga en Posadas

En medio del barro y el mal tiempo, las “cebras” lograron una importante victoria de visitante ante CAPRI, por 12-8. Los correntinos dieron un paso interesante hacia los playoffs finales.

En el cierre de la undécima fecha, Zona Campeonato, del torneo Regional de rugby del Nordeste, Aranduroga se hizo fuerte en su visita a Villa Cabello, Posadas, donde derrotó por 12-8 a CAPRI. Para el local, era el partido a ganar, porque enfrente estaba un rival directo en la lucha por ingresar a los playoffs finales del certamen. Hasta ayer, el "azurro" y la "Cebra" tenían la misma cantidad de puntos (18), por lo que un triunfo era clave.



El partido se jugó con mucha intensidad, pero las condiciones de la cancha no ayudaron. Fue entonces que hubo una infinidad de pérdidas de pelota de uno y otro lado, lo que llevó a que el juego se interrumpiera continuamente. La gran cantidad de knock-on hizo que el scrum estuviera a la orden del día y en esa plataforma estuvo mejor CAPRI, aunque le costó mucho progresar desde allí.



La lluvia hacía lo suyo y el juego no era claro, por lo que buscar a los palos ante cada falta era la mejor receta. Fue así que el local se puso en ventaja con un penal de Sebastián Falero, pero el otro apertura, Ezequiel Marchissio dio vuelta la diferencia con dos envíos a los palos para que los primeros cuarenta se cerraran con la ventaja parcial de 6-3 a favor de la visita.



En el complemento, CAPRI salió a buscar el partido jugando con los forwards, apoyado en el fortalecimiento del pack con los ingresos de Mauricio Romero, Paúl Echeverría y Federico Tarnowski, que le inyectaron energía en una pesada cancha. Luego de insistir con el line, llegó el único try de la tarde, apoyado por Echeverría a los 25 que dejó al local uno abajo (9-8), porque antes Marchissio había marcado un nuevo penal. En los minutos finales, el "azurro" siguió buscando con la misma fórmula, pero Aranduroga aguantó bien y un nuevo penal de su apretura (a los 30) le dio un poco de aire ante la desesperación de CAPRI, que dejó pasar una gran oportunidad ante un rival directo.



Resultados 11ª fecha:

Regatas 18-33 Taraguy

Aguará 26-26 Sixty

Centro 15-22 CURNE

CAPRI 8-12 Aranduroga



Posiciones:

1) CURNE 36 puntos

2) Taraguy 35 puntos

3) Sixty 29

4) Aguará 27

5) Regatas con 26

6) Aranduroga 22

7) CAPRI 19

8) San Patricio 15

9) Centro Cazadores 3



Próxima fecha (12ª):

Regatas vs. CURNE

Taraguy vs. Aguará

Sixty vs. CAPRI

Aranduroga vs San Patricio



