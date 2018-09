Aranduroga recibe a San Patricio en un duelo clave

Esta tarde dará inicio la 12ª fecha del Torneo Regional NEA, donde en Santa Ana Aranduroga será anfitrión de San Patricio, en un duelo clave para los dos que buscan un lugar en los playoffs. Mientras que el domingo Taraguy, el escolta del puntero Curne, recibirá a Aguará de Formosa.

Otra vez dos equi­pos co­rren­ti­nos se en­fren­tan en uno de los par­ti­dos más im­por­tan­tes de la 12ª fe­cha del Re­gio­nal de Clu­bes del NE­A. Abrien­do agen­da, Aran­du­ro­ga re­ci­bi­rá hoy a San Pa­tri­cio (y otra vez pon­drá en jue­go la Co­pa “Car­los Fiat”), en un due­lo de co­rren­ti­nos con ne­ce­si­da­des si­mi­la­res de su­mar y su­bir en las po­si­cio­nes pa­ra se­guir con ob­je­ti­vos de pla­yoffs en es­ta tem­po­ra­da.



El en­cuen­tro co­men­za­rá a las 16:15 y se­rá ar­bi­tra­do por el cha­que­ño Ro­dri­go Sau­co. En la ron­da ini­cial, la vic­to­ria fue de las “ce­bras” que co­mo vi­si­tan­tes ven­cie­ron a “Sam­pa” por 29-­15. En la tar­de de hoy ade­más, ha­brá otro due­lo en­tre equi­pos de la Unión de Rugby del No­res­te (UR­NE). En Re­sis­ten­cia, Re­ga­tas se­rá an­fi­trión del lí­der CUR­NE (ven­ce­dor del match en la pri­me­ra ron­da por 27-­14) en el cho­que más im­por­tan­te de la fe­cha en­tre equi­pos cha­que­ños pe­le­an­do por po­si­cio­nes de van­guar­dia.

Asi­mis­mo, ma­ña­na se­rá el tur­no de Ta­ra­guy que re­ci­bi­rá al siem­pre com­pli­ca­do Agua­rá en otro match im­por­tan­te en­tre dos equi­pos que ne­ce­si­tan se­guir su­man­do pa­ra no per­der­le pi­sa­da al pe­lo­tón de arri­ba. Fue vic­to­ria co­rren­ti­na en la rue­da an­te­rior, por un ajus­ta­do 22-­20 ju­ga­do en tie­rras for­mo­se­ñas. Ade­más, cie­rran el pro­gra­ma en la tar­de del do­min­go Sixty recibirá en Resistencia a CA­PRI de Posadas.



Programa de partidos:

Primera:

Sábado 8:

16:15 Regatas vs Curne

16:15 Aranduroga vs San Patricio

Domingo 9:

16:15 Taraguy vs Aguará

16:15 Sixty vs Capri

Libre: Centro Cazadores

Intermedia:

Sábado 8:

14:30 Regatas vs Curne

14:30 Aranduroga vs San Patricio

Domingo 9:

14:30 Taraguy vs Aguará

14:30 Sixty vs Capri

Libre: Centro Cazadores



M-19:

Sábado 8:

14:30 Regatas vs Curne

14:30 Aranduroga vs San Patricio

Domingo 9:

14:30 Taraguy vs Aguará

14:30 Sixty vs Capri

Libre: Centro Cazadores



M-17:

Sábado 8:

14:30 Aranduroga vs San Patricio

Domingo 9:

13:00 Taraguy vs Aguará

13:00 Sixty vs Capri

Regatas vs Curne (postergado)

Libre: Centro Cazadores



