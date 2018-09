Gran reacción de San Patricio para ganarle a Aranduroga

Un intenso partido se vivió ayer camino a Santa Ana, con triunfo visitante por un ajustado 28-25. Ganaban las “cebras” 18-3, pero con un parcial de 22-0, “Sampa” cambió la imagen y festejó.

San Pa­tri­cio man­tie­ne vi­va la ilu­sión de cla­si­fi­car a la si­guien­te fa­se del Re­gio­nal de Clu­bes NEA gra­cias a la gran re­ac­ción que mos­tró ayer co­mo vi­si­tan­te pa­ra de­rro­tar a Aran­du­ro­ga por 28-­25, des­pués de es­tar 15 pun­tos aba­jo en el mar­ca­dor (3-­18).

En un en­tre­te­ni­do co­te­jo, que co­rres­pon­dió a la dé­ci­mo se­gun­da fe­cha, en la que ca­da equi­po con­tro­ló un pe­rí­o­do, San Pa­tri­cio acer­tó ca­si so­bre el fi­nal un pe­nal a tra­vés de Li­san­dro Pe­det­ti, pa­ra al­zar­se con la vic­to­ria en can­cha Ce­bra. De es­ta ma­ne­ra lle­gó a los 19 pun­tos en la ta­bla de po­si­cio­nes, mien­tras su ven­ci­do que­dó con 23. Aran­du­ro­ga fue el due­ño del co­te­jo du­ran­te los 40 mi­nu­tos ini­cia­les. Pa­ra ello tu­vo el con­trol de la pe­lo­ta y tran­qui­li­dad pa­ra ela­bo­rar los ata­ques.



En el com­ple­men­to cam­bió ra­di­cal­men­te el de­sa­rro­llo del jue­go. San Pa­tri­cio mo­no­po­li­zó la te­nen­cia del ba­lón, y fiel a su es­ti­lo, ata­có des­de to­dos los sec­to­res, aun­que a ve­ces sin cla­ri­dad. Con esa re­ce­ta y fren­te a un ri­val de­so­rien­ta­do, lle­ga­ron los tries de Jo­a­quín Es­pí­no­la, Ni­co­lás Gea y dos de Ro­ber­to Pa­la­cio. Esas ano­ta­cio­nes, más la con­ver­sión del pri­me­ro, le per­mi­tie­ron pa­sar a ga­nar 25 a 18.

Esos gol­pes des­per­ta­ron a Aran­du­ro­ga que equi­li­bró la te­nen­cia y le sa­có el rit­mo al ri­val. Un mal des­pe­je de la de­fen­sa San­ta fue apro­ve­cha­do por Die­go Pro­va­si pa­ra ini­ciar un con­tra­ta­que que ter­mi­nó en el try de Ma­tí­as Gó­mez Va­ra, con­ver­ti­do por Eze­quiel Mar­chis­sio. El mar­ca­dor que­dó igua­la­do en 25 con 5 mi­nu­tos más por ju­gar. En ese lap­so, San Pa­tri­cio lle­gó has­ta la zo­na de ano­ta­ción, pro­vo­có una in­frac­ción y Pe­dret­ti, que to­mó la res­pon­sa­bi­li­dad de eje­cu­tar el pe­nal en lu­gar de un po­co efec­ti­vo San­tia­go Lu­que, de­cre­tó el triun­fo "ro­ji­ne­gro".



Síntesis del partido:

Aranduroga (25): Rogelio Casco, Gonzalo Ognio y Martín Saade; Sebastián Borda, Adrián Soto Correa; Matías Gómez Vara, Lautaro Fey y Leandro Gándara; Matías Chifflet y Ezequiel Marchissio; Patricio Encina, Rodrigo Gómez Vara, César Jara López, Agustín Páparo y Facundo Castillo Rúveda. Ent. Alfredo Mateo.

San Patricio (28): Valentín Romero, Matías Guerra y Nicolás Gea; Esteban Del Curto, Franco Silvestrini; Atahualpa Gentil, Lautaro Fiat y Nicolás Riego; Juan Gómez Artal y Pablo Midón; Marcos Gentil, Lisandro Pedretti, Joaquín Espínola, Roberto Palacio y Santiago Luque. Ent. Carlos Lottero.

Progresión: PT: 3' penal de E. Marchissio (A) 3-0, 6' penal de S. Luque (SP) 3-3, 13' penal de E. Marchissio (A) 6-3, 22' try de P. Encina conv. por E. Marchissio (A) 13-3 y 36' try de G. Ognio (A) 18-3. ST: 8' Try de J. Espínola conv. por S. Luque (SP) 18-10; 13' try de M. Guerra (SP) 18-15, 20' try de R. Palacio (SP) 18-20; 23' try de Palacio (SP) 18-25, 35' try de M. Gómez Vara conv. por E. Marchissio (A) 25-25 y 40' penal de L. Pedretti (SP) 25-28.

Cambios: PT: 32' Diego Provasi por Encina (A). ST: Ezequiel Reyes por Saade (A) y Joaquín Vernengo por Gándara (A), 9' Marcelo González por Guerra (SP) y Juan Leiva Prieto por A. Gentil (SP), 15' Melitón Gieco por Fey (A), 20' Augusto Belén Cassani por Chiflet (A) y José Yaya por Del Curto (SP), 24' Nahuel Vidal por Palacio (SP), 27' Facundo De la Vega por Ognio (A) y Hugo Castillo por Midón (SP) y 28' Juan Schiavoni por Jara (A).

Amonestados: PT: 20' L. Fiat (SP) y 30' Midón (SP). ST: 11' Chifflet (A).

Árbitro: Rodrigo Sauco.

Cancha: Aranduroga.



