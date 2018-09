Taraguy ganó en Posadas y es único líder del Regional

Los “cuervos” vencieron 17-10 a los “azurros” en un intenso partido jugado en Posadas. No les alcanzó para sumar bonus pero aprovecharon el empate de CURNE en Formosa para llegar a lo más alto de la Zona Campeonato en soledad.

Desde el inicio mismo del partido estaban dadas las condiciones favorables para el "azurro", porque a los tres minutos se fue expulsado el segunda línea Gonzalo Cinat en la visita, luego de un tackle peligroso en perjuicio de otro segunda, Francisco Álvarez.



Pero los errores en la toma de decisiones y las fallas en las formaciones, sobre todo el line-out, privaron al local de aprovechar el hombre de más y sacar ventaja, más allá del try que apoyó Matías De Benito a los 25 minutos, luego de un penal jugado rápido y una fenomenal corrida de Ignacio Oviedo desde sus propias 22, que agarró mal parado a todo Taraguy y permitió que el azurro se ponga en ventaja con el ensayo de uno de sus wines.



Pero la alegría duró poco en Villa Cabello, porque unos minutos más tarde (a los 36) y luego de una pelota sacada del scrum, la visita armó un ataque profundo y llegó al try con el fullback Desimoni. Con la posterior conversión de Benítez Hardoy, que antes había fallado dos penales, el "cuervo" pasó arriba por 7-5.



En el segundo tiempo, Capri salió a revertir la situación, pero un penal innecesario frente a sus propios palos permitió que Taraguy estirara la diferencia, mediante el pie certero del apertura Benítez Hardoy (10-5 a favor de los correntinos). Minutos más tarde, llegó otro golpe de los cuervos, cuando el centro Nicolás Lazzeri tomó una pelota en la mitad de la cancha y corrió recto hacia el ingoal, pasando por al lado de un montón de camisetas azules, sin que nadie se decidiera a tacklearlo, para apoyar el segundo try visitante que marcó un quiebre en el partido. Capri, obligado por el resultado, cayó en la desesperación y no hizo más que favorecer al rival.



Síntesis del partido:

Capri (10): Eduardo Ramírez, Paul Echeverría y Juan José Vaz; Francisco Álvarez, Lucas Tannuri; Leandro Horrisberger, Facundo Tejerina y Mauricio Romero; Matías Falero y Sebastián Falero; Manuel Benítez, Carlos Amarilla, Germán Rosillo, Matías De Denito e Ignacio Oviedo. HC: Gustavo Maciel.

Taraguy (17): Julián González García, Juan Pruyas Tanara y Francisco Codermatz; Gonzalo Cinat, Víctor Rolón; Alejandro Gallardo, Gonzalo Soria y Matías Zabalo; Juan Cruz Chiama y Tomás Benítez Hardoy; Enzo Sander, Emiliano Álvarez Salinas, Nicolás Lazzeri, Ricardo Malgor y Juan Martín Desimoni. HC: Miguel Castelli.

Progresión: PT: 25' try de M De Benito (C) 5 - 0; 36' try de J Desimoni convertido por T Benítez Hardoy (T) 5-7. ST: 2' penal de T Benítez Hardoy (T) 5-10; 5' try de N' Lazzeri converido por T Benítez Hardoy (T) 5-17; 30' try de L Enríquez (C) 10-17.

Expulsado: PT: 3' Cinat (T). ST: 18' Tejerina (C).

Amonestados: Tejerina, S Falero y Ramírez (C); Sander y Lazzeri (T).

Referee: Rodrigo Sauco.



