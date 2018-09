Se programó la 14ª fecha del Regional

Este fin de semana se disuputará la 14ª fecha del Torneo Regional NEA de Rugby, donde el puntero Taraguy recibirá el sábado a San Patricio, mientras que el mismo día Aranduroga visitará a Sixty.

Programa de partidos:

Primera:

Sábado:

16:15 Taraguy vs San Patricio

16:15 Sixty vs Aranduroga

Domingo:

16:15 Centro vs Aguará

16:15 Curne vs Capri

Libre: Regatas

Intermedia:

Sábado:

14:30 Taraguy vs San Patricio

14:30 Sixty vs Aranduroga

Domingo:

14:30 Centro vs Aguará

14:30 Curne vs Capri

Libre: Regatas

M-19:

Sábado:

14:30 Taraguy vs San Patricio

14:30 Sixty vs Aranduroga

Domingo:

14:30 Centro vs Aguará

14:30 Curne vs Capri

Libre: Regatas

M-17:

Sábado:

13:00 Taraguy vs San Patricio

13:00 Sixty vs Aranduroga

Domingo:

13:00 Centro vs Aguará

13:00 Curne vs Capri

Libre: Regatas



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes