San Patricio bajó a Taraguy

De visitante, el elenco “rojinegro” fue efectivo en el comienzo y ganó el juego ante los “cuervos”, venciéndolos por 35-17 (ganó el PT 25-5). El pack tuvo un rol clave para sumar una victoria antes del cruce con CURNE.

Una tar­de de ca­lor en Co­rrien­tes con triun­fo vi­si­tan­te. Fue San Pa­tri­cio el que se vol­vió a que­dar con un cru­ce an­te Ta­ra­guy, aho­ra en can­cha ri­val, y por un cla­ro 35-­17, abrien­do la fe­cha 14º de la Zo­na Cam­pe­o­na­to del Re­gio­nal de Clu­bes del NE­A. Des­de el prin­ci­pio, se pu­do ver a dos equi­pos con las mis­mas in­ten­cio­nes, pe­ro só­lo uno pu­do plas­mar­las con ac­ti­tud y po­se­sión. San Pa­tri­cio aco­rra­ló a Ta­ra­guy, y con efec­ti­vi­dad y me­jo­res de­ci­sio­nes co­men­zó a gra­vi­tar en el in­go­al ri­val.



La fi­gu­ra fue Li­san­dro Pe­dret­ti, au­tor de 20 pun­tos (dos tries, ade­más de una pa­ta­da efi­caz), y una tar­de de­se­qui­li­bran­te pa­ra com­ple­tar el buen jue­go de un pack de for­wards que siem­pre pre­sio­nó al ri­val bien arri­ba, se pu­so a ju­gar cer­ca de las 22 yar­das del ri­val y ce­rró el pri­mer tiem­po 25-­5. Abrió la cuen­ta Pe­dret­ti con un pe­nal, pe­ro des­pués, un try del full­back y otra es­ca­pa­da del wing Ruiz Dí­az pu­so el sco­re 15-­0 pro­me­dian­do el pri­mer pe­rí­o­do. Ta­ra­guy no re­ac­cio­na­ba y co­me­tía in­frac­cio­nes, des­de las im­pre­ci­sio­nes y el apu­ro.



Bus­có el con­trol y pu­do te­ner­lo en al­gu­nas for­ma­cio­nes, pe­ro el jue­go vi­si­tan­te es­ta­ba me­jor pa­ra­do. Así fue co­mo Pa­blo Mi­dón (de buen pri­mer tiem­po), su­mó un drop-­goal y am­plió ven­ta­jas. En los mi­nu­tos fi­na­les, el ala Car­los Gon­zá­lez Bam­bu­la es­ca­pó a la mar­ca lo­cal y des­nu­dó los pro­ble­mas en de­fen­sa que su­frió Ta­ra­guy en los pri­me­ros cua­ren­ta mi­nu­tos. So­bre la ho­ra, el me­dio scrum Juan Cruz Chia­ma con­fir­mó su rol ague­rri­do y, con én­fa­sis, lo­gró apo­yar el pri­mer try de los “cuer­vos” y ce­rrar el PT 5-­25.



Ya en el com­ple­men­to, Ta­ra­guy bus­có va­rian­tes con el aper­tu­ra, las pri­me­ras y ter­ce­ras lí­ne­as, y así co­men­zó a hil­va­nar al­gu­nos mo­vi­mien­tos que con­fir­ma­ron el des­gas­te de la vi­si­ta. Otra vez Pe­dret­ti su­mó pa­ra San Pa­tri­cio con un pe­nal y el pro­pio Chia­ma vol­vió a ser vi­tal en el ata­que lo­cal pa­ra apo­yar su se­gun­do try de la tar­de, el se­gun­do de su equi­po.



La me­dia ho­ra de jue­go lle­gó con ven­ta­ja vi­si­tan­te 28-­12, pe­ro ca­da equi­po lo­gró pi­sar el in­go­al ri­val (tries de los full­backs Pe­dret­ti pa­ra “Sam­pa” y De­si­mo­ni pa­ra Ta­ra­guy) y así se­llar un sco­re fi­nal de 35-­17, sin bo­nus al­can­za­dos pe­ro con el trá­mi­te me­re­ci­do, por lo que se vio en can­cha. Ta­ra­guy des­per­di­ció una chan­ce de ga­nar y es­ti­rar la ven­ta­ja en lo más al­to de las po­si­cio­nes, pe­ro aho­ra de­be­rá re­or­ga­ni­zar­se an­tes de vi­si­tar a Aran­du­ro­ga en el clá­si­co de la pró­xi­ma fe­cha. Y San Pa­tri­cio su­mó pun­tos im­por­tan­tes pa­ra me­ter­se en la lu­cha por lle­gar a pla­yoffs. En el pró­xi­mo com­pro­mi­so se­rá lo­cal de CUR­NE.

Crónica: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes