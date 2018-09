Aranduroga cayó de visitante ante Sixty

La ex­pe­rien­cia y el tre­men­do ofi­cio, pe­se a un ini­cio du­bi­ta­ti­vo, le per­mi­tie­ron a Sixty re­mon­tar el mar­ca­dor y el jue­go pa­ra fi­nal­men­te su­pe­rar por 29 a 20, an­te un Aran­du­ro­ga que en­tró muy en­chu­fa­do y “pi­can­te” pa­ra a los 5 mi­nu­tos ha­cer un par­cial 10 a 0, pe­ro que in­du­da­ble­men­te le va a cos­tar es­ta tran­si­ción con un plan­tel prác­ti­ca­men­te ju­ve­nil.

Con dos es­to­ca­das le­ta­les arran­có el jue­go en fa­vor de las “ce­bras”. El pack hi­zo su tra­ba­jo en la ob­ten­ción y con pe­lo­tas, Cé­sar Ja­ra fue in­con­te­ni­ble pa­ra la de­fen­sa cha­que­ña. El cen­tro per­fo­ró en dos opor­tu­ni­da­des, a pu­ra po­ten­cia y des­tre­za, pa­ra lle­gar al try pri­me­ro y des­pués a un pe­nal, con tar­je­ta ama­ri­lla pa­ra An­thony Tem­pe­ri­ni, que de­ja­ron el mar­ca­dor 10 a 0, a los cin­co mi­nu­tos.



Sixty to­mó no­ta, ajus­tó la de­fen­sa y des­pués lan­zó a sus de­lan­te­ros pa­ra que con el li­ne out y el maul co­mien­cen a mar­car cla­ras di­fe­ren­cias, pe­se a te­ner un hom­bre me­nos. Así el “de­ca­no” no tar­dó en po­si­cio­nar­se en el cam­po co­rren­ti­no y des­de allí lan­zar a los de­lan­te­ros a la bús­que­da del in­go­al. A los 10 mi­nu­tos, Ya­mil Zu­ri­ta lle­gó al try, y a los 22 Ju­lio Pi­ne­da vol­vió a mar­car en el in­go­al co­rren­ti­no, aun­que es­ta vez ya en una se­gun­da fa­se, des­pués de que los de­lan­te­ros se­an arro­lla­do­res siem­pre con el li­ne y el maul. El 10 igua­les, a los 22 mi­nu­tos, le per­mi­tió a Die­go Co­lus­si a lla­mar a la hi­dra­ta­ción de los ju­ga­do­res, el ca­lor re­al­men­te fue so­fo­can­te.



Fue una bo­ca­na­da de ai­re fres­co pa­ra Aran­du­ro­ga, ya que el pa­ra­te en­frío el buen mo­men­to del lo­cal, y le dio chan­ces de aco­mo­dar sus lí­ne­as, al pun­to que en la re­a­nu­da­ción vol­vió a po­ner­se al fren­te en el mar­ca­dor con un pe­nal. Pe­ro Sixty con la tre­men­da ca­li­dad de Luis San­ti­llán, co­mo lí­der y co­mo ju­ga­dor, vol­vió tor­cer la his­to­ria; des­pués de va­rias in­ten­tos ofen­si­vos, en la cin­co yar­das co­rren­ti­nas, que ter­mi­nó en un scrum, y en don­de el oc­ta­vo se le­van­tó con to­da su po­ten­cia pa­ra apo­yar un nue­vo try; pa­ra de­jar el mar­ca­dor 15 a 13, a los 35 mi­nu­tos, mar­ca­dor que ce­rró el pri­mer tiem­po.



En el com­ple­men­to fue otro par­ti­do. Aran­du­ro­ga se des­di­bu­jó y Sixty fue cre­cien­do len­ta pe­ro pro­gre­si­va­men­te en su jue­go. Los tries a los 14 y 16 mi­nu­tos, fue­ron el pun­to de in­fle­xión del en­cuen­tro, co­mo un gol­pe de no­caut del que las “ce­bras” nun­ca vol­vie­ron. Fue así que Jor­ge Oje­da, tras la se­gun­da fa­se de un li­ne out y maul, lle­gó al try, con­ver­ti­do por Pi­ne­da, y des­pués Na­huel Ca­bre­ra vol­vió apo­yar en el in­go­al co­rren­ti­no, tras va­rias fa­ses, des­pués de que la sa­li­da “ce­bra” (tras el try de Oje­da) ter­mi­na­rá fue­ra de la can­cha y pe­di­do de scrum en mi­tad de can­cha pa­ra el “de­ca­no”. Aran­du­ro­ga nun­ca más vol­vió al jue­go, per­mi­tien­do que Sixty lo con­tro­le a la per­fec­ción, has­ta que abu­só de su buen pa­sar, co­me­tien­do va­rios erro­res en sus cin­co yar­das y las “ce­bras” lo apro­ve­cha­ron pa­ra mar­car un try pe­nal, des­pués de un scrum, a los 37 mi­nu­tos y de­jar el mar­ca­dor en 29 a 10.



