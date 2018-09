Aranduroga y Taraguy en un clásico con mucho en juego

Otra vez estarán frente a frente “cebras” y “cuervos” en este 2018. Por la 15ª fecha del torneo zonal, y con pocas fechas por jugar podría ser relevante para el futuro de cara a los playoffs. Hoy habrá otros dos partidos importantes: San Patricio-CURNE y Aguará-Regatas.

Otro clásico correntino de rugby en escena. Aranduroga recibe a Taraguy en una tarde de sábado que podría comenzar a definir algunas posiciones en la Zona Campeonato del Regional de Clubes del NEA. Desde las 16:15, camino a Santa Ana, se vivirá un gran cruce de los dos equipos con más historia del rugby zonal. Los locales “cebras” (23 puntos) necesitan de una victoria que además de ser sumamente positiva les permitirá subir algunas posiciones que, a pocas fechas del cierre de la etapa clasificatoria, los podría encaminar hacia los cuartos de final.



Por el lado de la visita, los “cuervos” (43) buscarán seguir con la racha ante su rival de siempre (ganaron los últimos siete duelos) y sumar puntos para mantenerse en la lucha con CURNE por ser el “número uno” de esta fase. En la rueda pasada, Taraguy venció por 22-15 a Aranduroga y se escapó en el historial de los últimos 20 años (28 triunfos sobre 21).

Por otro lado, San Patricio (25 puntos) también buscará su protagonismo hoy recibiendo al líder CURNE (47). Los “santos” vienen de vencer a Aranduroga, Taraguy y empatar con Sixty. Ahora quieren frenar al elenco “universitario” y sumar de cara a los playoffs. También hoy, en Formosa, habrá otro duelo atractivo entre dos rivales que buscan la clasificación: Aguará (35) recibe a Regatas (31).



El programa completo para hoy será:

Primera – 15ª fecha:

16:15 San Patricio vs. CURNE

15:15 Aranduroga vs. Taraguy

16:15 CAPRI vs. Centro de Cazadores

16:15 Aguará vs. Regatas

Libre: Sixty

Intermedia:

14:30 San Patricio vs. CURNE

14:30 Aranduroga vs. Taraguy

14:30 CAPRI vs. Centro de Cazadores

14:30 Aguará vs. Regatas

Libre: Sixty

Menores de 19 años:

13:00 San Patricio vs. CURNE

13:00 Aranduroga vs. Taraguy

13:00 Aguará vs. Regatas

(CAPRI-Centro se jugará el 3 de octubre a las 21:30)

Menores de 17 años:

13:00 San Patricio vs. CURNE

13:00 Aguará vs. Regatas

14:30 Aranduroga vs. Taraguy

(CAPRI-Centro se jugará el 3 de octubre a las 19:30)



