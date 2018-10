Aranduroga reaccionó a tiempo y se adueño del clásico

Por la 15ª fecha del Regional del NEA, Aranduroga logró quedarse con el clásico correntino al superar en Santa Ana a Taraguy por un ajustado 22 a 21. Las "cebran" perdían 14-0 en el primer tiempo, pero reaccionaron en el complemento y lograron un valioso triunfo.

Estos clásicos se ganan de cualquier manera. Así lo entendió Aranduroga que ayer festejó con el último aliento y un try agónico para llevarse el duelo ante Taraguy por 22-21, correspondiente de la 15ª fecha de la Zona Campeonato del Regional de Clubes del NEA.



Fue el local el que encontró los primeros puntos de acción para jugar en terreno rival y desde el ruck forjó los mejores movimientos cerca del ingoal rival. Taraguy se defendía y encontraba en el trabajo del tackle las respuestas ante un rival que presionaba pero no profundizaba. En los primeros 10 minutos, los “cuervos” lastimaron primeros, recuperaron tras un line y fue Matías Chiama el que rompió la línea defensiva y apoyó el primer try de la tarde.



Promediando el período, los forwards visitantes equilibraron el trámite y después de varios minutos de forjar presión y control, fue el pilar Pruyas Tanara el que mostró el camino para apoyar el segundo try de la tarde y dejar el score 14-0 antes del descanso largo. Buscando respuestas en el banco, Aranduroga saltó a jugar el complemento con mayor intensidad. Tuvo posesión y mostraba sus intenciones ante un rival que sostenía diferencias con defensa y juego ordenado.

El ingresado Ezequiel Marchissio aportó sus primeros puntos con un penal y descontó para el juego local (3-14 en 10’ ST). Ese fue clave para que Aranduroga se la crea y siga progresando en el juego. Volvió a encontrar acción en ataque y otro recambio en el pack, el ala Matías Neironi sumó el primer try para los locales y achicaba distancias: 10-14 en 22’.



Taraguy tenía restos otra vez aprovechando errores locales en las formaciones, fue Matías Chiama el que volvía a incursionar para volver a tomar distancias con otro try. Y allí llegaron los apuros de Aranduroga. Los backs ordenaban el juego desde el fondo y empujaban en los minutos finales. Fueron diez minutos importantes donde Marchissio tomó las riendas y primero encontró otro try (además de la conversión) para volver a poner a tiro a los locales.



Que siguió trabajando, buscando poner juego en las 22 yardas rivales y desde allí esperar el error o desorden de un desgastado Taraguy. Y llegó en la última jugada, empujando con el maul y llegando al try agónico y ganador por intermedio del segunda línea Sebastián Borda, lo que desató el festejo y no hubo tiempo para nada más. Aranduroga mostró la regularidad y corrigió errores para ganar el clásico en la última jugada. Después de tres temporadas (y siete partidos) volvió a festejar ante Taraguy, sumando puntos importantes en el actual torneo que todavía lo dejan con chances de meterse en los cuartos.



Síntesis del partido:

Aranduroga (22): Rogelio Casco, Gonzalo Ognio y Martín Saade; Adrián Soto Correa, Sebastián Borda; Matías Gómez Vara, Lautaro Fey y Leandro Gándara; Matías Chifflet y Rodrigo Gómez Vara; Ignacio Romero Artaza, Gonzalo Saade, César Jara, Diego Provasi y Facundo Castillo. Ent.: Alfredo Mateos.

Taraguy (21): Julián González García, Juan José Pruyas Tanara y Juan Francisco Codermatz; Víctor Rolón, Ignacio Giménez; Gonzalo Soria, Alejandro Gallardo y Matías Zabalo; Juan Cruz Chiama y Tomás Benítez Hardoy; Enzo Sander, Juan Pablo Sena, Martín Moncada, Matías Chiama y Juan Martín Desimoni. Ent.: Miguel Castelli.

Progresión: PT, 8’ try de Matías Chiama, convertido por Tomás Benítez Hardoy (T) y 31’ try de Juan José Pruyas Tanara, convertido por Tomás Benítez Hardoy (T). ST, 9’ penal de Ezequiel Marchissio (A), 22’ try de Matías Neironi, convertido por Marchissio (A), 27’ try de Matías Chiama, convertido por Tomás Benítez Hardoy (T), 30’ try y conversión de Ezequiel Marchissio (A) y 40’ try de Sebastián Borda (A).

Cambios: PT, 24’ Ezequiel Marchissio por Castillo (A). ST, al inicio Luciano Frette por Chifflet y Ezequiel Reyes por Ognio (A), 11’ Joaquín Vernengo por Gándara (A), 12’ Augusto Belén Cassani por Jara (A), 18’ Patricio Voss por González García (T) y Tomás Ortellado por Giménez (T), 19’ Facundo De la Vega por Saade (A), 20’ Matías Neironi por Soto Correa (A), 22’ Alfredo Sanabria por Zabalo y Sebastián Rosselló por Pruyas Tanara (T), 28’ Carlos Billordo por Codermatz (T), 33’ Emiliano Alvarez por Sena (T), M.Saade por De la Vega –por lesión- (A) y 35’ Juan Meabe por Sander (T) y Bruno Aguirre por Provasi (A).

Amonestados: ST, 8’ Ignacio Giménez (T) y 31’ Martín Moncada (A).

Referee: Mauricio Escalante (URUMI).

Cancha: Aranduroga Rugby Club.



Resultados 15ª fecha:

Aranduroga 22–21 Taraguy

San Patricio 11–15 CURNE

CAPRI 33-9 Centro Cazadores

Aguará 13–23 Regatas

Libre: Sixty



Próxima fecha (16ª, 6 y 7 de octubre):

CURNE vs Aranduroga

Taraguy vs Sixty

Centro Cazadores vs San Patricio

Regatas vs CAPRI

Libre: Aguará



Posiciones:

CURNE 51 pts

Taraguy 44

Sixty 37

Regatas 35

Aguará 35

CAPRI 29

Aranduroga 27

San Patricio 26

Centro 3



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes