San Patricio cayó en casa ante el puntero Curne

Por la decimoquinta fecha del Torneo Regional NEA, Curne logró un triunfo vital en su visita a Corrientes, al superar a San Patricio 15 a 11, ya que quedó a un punto de acceder en forma directa a la semifinales.

En un partido intenso y arduamente disputado, aunque con escasas situaciones para anotar en el ingol rival, Curne le ganó agónicamente a San Patricio por 15 a 11, con un try en tiempo de descuento de Ramiro Vera. Apoyado en el trabajo del pack, Curne arrancó mejor el encuentro. Jugó prácticamente toda la primera mitad en campo rival, con formaciones sólidas, especialmente las fijas, y poniendo mucha presión a los conductores y creadores "Santos" que sin espacios no podían imponer su juego.

A los 9 minutos llegó la apertura del marcador a través de Martín Cima, que después de un line out cinco y el maul, se zambulló en el ingol correntino para estampar el 5 a 0. El buen andar de los Universitarios tuvo su premio a los 22 minutos con un penal de Juan Cruz Salgado, para dejar el marcador 8 a 0, con un San Patricio que ya había insinuado alguna reacción pero muy tenue.



La amarilla para Kalim Burlli abrió otro panorama. Con pelotas disponibles Pablo Midón comenzó a mover a sus backs, para llegar a un par de acciones claras de marcar en el ingol chaqueño, pero la cobertura visitante impidieron la anotación, debiendo conformarse con un penal de Lisandro Pedretti, en tiempo cumplido, parar dejar el parcial en 3 a 8.



El segundo tiempo arranco de la misma manera que terminó el primero, con un penal de Pedretti para dejar todo muy apretado: 6 a 8, con 35 minutos por jugar. Fue el momento del "Santo" que con mucha movilidad comenzó a ganar en todas las formaciones móviles y a tomar las pelotas sueltas. En una jugada de toda la cancha, y utilizando toda el ancho del rectángulo de juego, Matías Guerra llegó al try de San Patricio para comenzar a ganar 11 a 8, a los 24 minutos. Pero Curne no se entregó y dejó de utilizar el pie para lanzar a los 15 en busca del ingol correntino.



Los chaqueños tuvieron un par de situaciones claras para marcar pero por méritos del rival e impericias propias no lograron su objetivo, hasta que Ramiro Vera tomó el traje de héroe para marcar el try del triunfo, a los 44 minutos, en una jugada muy discutida ya que en la previa dio toda la impresión que fue knock-on.



Síntesis del partido:

San Patricio (11): Valentín Romero, Octavio Fiat y Nicolás Gea; Esteban Del Curto, Franco Silvestrini; Carlos González Bámbula, Lautaro Fiat y Nicolás Riego; José Gómez Artal y Pablo Midón; Roberto Palacio, Carlos Espínola, José Viola, Juan C. Ruiz Díaz y Lisandro Pedretti. HC: Enzo Ramos.

CURNE (15): Alejandro Britez, Fermín Alemán y Cristian Stechina; Sebastián Bonilla, Ignacio Biscay; Mariano Martina, Martín Cima y Alvaro Biscay; Kalim Burlli y Juan C. Salgado; Yasir Burlli, Juan Altamirano, Camilo Schanton, Gonzalo Troiano y Ramiro Vera. HC: Alejandro Aguirre.

Progresión: PT: 9' try de Cima (C), 22' penal de Salgado (C), y 40' penal de Pedretti (SP); ST: 5' penal de Pedretti (SP), 34' try de M. Guerra (SP), y 44' try de Vera y conversión de Salgado (C).

Cambios: ST: 14' Marcelo Rebori por Cima (C), Luis Sizuela por Britez (C), y José Morales por A. Alemán (C), 15' Matías Guerra por O. Fiat (SP), 19' Bautista Morales por Martina (C), 24' Marcos Gómez Escobar por Viola (SP), Exequiel Lencina por Del Curto (SP), Cristian Denis por Gea (SP), y Hugo Castillo por Silvestrini (SP), 28' Juan Peyrano por Troiano (C), y 35' Braian Paulone por Stechina (C).

Amonestados: PT: 19' K. Burlli (C). ST: 18' J. Morales (C) y 25' P. Midón (SP).

Referee: Maximiliano Freschi (URNE).

Cancha: San Patricio.



Resultados 15ª fecha:

Aranduroga 22–21 Taraguy

San Patricio 11–15 CURNE

CAPRI 33-9 Centro Cazadores

Aguará 13–23 Regatas

Libre: Sixty



Próxima fecha (16ª, 6 y 7 de octubre):

CURNE vs Aranduroga

Taraguy vs Sixty

Centro Cazadores vs San Patricio

Regatas vs CAPRI

Libre: Aguará



Posiciones:

CURNE 51 pts

Taraguy 44

Sixty 37

Regatas 35

Aguará 35

CAPRI 29

Aranduroga 27

San Patricio 26

Centro 3



