"Terminar este año con los recambios y apuntar al próximo"

Aranduroga se quedó con la victoria en el clásico ante Taraguy por 22 a 21, en uno de los partidos más destacados de la 15ª fecha del Regional de Rugby y –si bien no será sencillo- las "cebras" mantienen posibilidades de jugar los cuartos de final. Su entrenador principal, Freddy Mateos, se refirió a lo vivido el sábado en Santa Ana.

“En un año de transición” y en el que Aranduroga busca la renovación de los “líderes” en su plantel, el entrenador principal mostró mesura a la hora de festejar la victoria ante los ‘Cuervos’, en la última pelota de la tarde del sábado, por 22 a 21. Feddy Mateos dejó sus impresiones en el programa de la La Red Deportiva (FM La Red Corrientes 107.1 MHZ) y allí analizó la victoria del sábado que los deja en carrera de cara a una posible clasificación.



Ganar este clásico luego de tres años “es un desahogo, no se venían dando los resultados –no solo contra Taraguy sino contra los demás-; eso de los tres años me enteré ahí (en la cancha), pero es una satisfacción ganarlo de esa forma… creo que todos queremos ganarlo de esa forma y estoy contento por el resultado en sí y porque estos chicos jóvenes se lo merecían por el esfuerzo que están haciendo. Yo, más relajado, pienso más en lo que es el juego y no el resultado y ahí difiero en aseveraciones: no me gustó mucho lo que es el juego pero sí en el resultado final”, confesó el entrenador principal.



La irregularidad de Aranduroga se da -entre otras cosas- porque “en los últimos partidos tenemos unos baches en los cuales nos caemos anímicamente y nos está costando salir, creo que es por inexperiencia, por eso tratamos de mechar a los chicos con gente de experiencia, y de eso nos cuesta recuperarnos. En el primer tiempo no hicimos gran cosa, intentamos pero al no salir o estar expuestos a algún contraataque nos caímos. Lo charlamos en el descanso, los chicos pudieron revertir y confiar en que podían dar vuelta la situación, y por suerte cambiaron”.



Pero para poder disfrutar de una victoria en el clásico, en el entretiempo hablaron para “tratar de no desprendernos tanto de la pelota, a pesar de los primeros quince minutos, pero pasados esos quince minutos nos pudimos acercar, evitamos eso y pudimos darle protagonismo a los fowards que es donde creíamos que podíamos tener chances, y los cambios nos dieron un poco de aire”.



En otro tramo de la charla con La Red Deportiva, Mateos habló sobre los objetivos, destacando el “poder terminar este año con los recambios y apuntar al año próximo pero ¿a quién no le gusta hacer un esfuerzo más y clasificar? La parte anímica está, es importante, si bien tuvimos varias bajas en el partido, los que puedan suplirlos pueden haber asimilado el envión”.

