Taraguy recibe a Sixty y Aranduroga visita a Curne

Por la 16ª fecha del Torneo Regional NEA de Rugby, Taraguy recibirá esta tarde desde las 16:15 hs a Sixty de Resistencia, mientras que en el mismo horario Aranduroga visitará al puntero Curne. Mientras que San Patricio jugará el domingo en Posadas ante Centro Cazadores.

Este fin de semana se disputará en forma completa la 16ª fecha del Torneo Regional NEA de Rugby, donde todos los partidos son claves de cara a la clasificación a la segunda fase, tanto para los que buscan llegar a las semifinales, como para los que quieren ingresar a los play off.



Curne y Taraguy están a un paso de lograr su paso a las semifinales del Torneo Regional del Nordeste, como en el 2017. Pero este fin de semana tendrán dos cruces dificilísimos, tanto Curne líder con 51 que recibe a Aranduroga (27) que viene de ganar el clásico y sueña con meterse en los play off. En tanto que Taraguy, escolta con 44, recibirá a Sixty, el tercero de la tabla, suma 37. Por lo que el duelo en Corrientes será un partido con puntos claves y duelo directo para definir esa segunda plaza directa.



Por su parte, Regatas cuarto en la tabla con 35, recibirá a Capri que con 29 está sexto y sueña con volver a meterse en la segunda fase. Finalmente San Patricio octavo con 26, visitará a Centro de Cazadores, buscando puntos importantes para sostenerse en carrera a la segunda fase. Aguará que está prendido en la lucha, quinto con 35, tendrá fecha libre y volverá en la últimas dos fechas con todo, para poder abrochar una clasificación a los play off.



Programa de partidos:

Primera

16ª fecha:

Sábado:

16:15 CURNE vs. Aranduroga / Referee: Hector Morales

16:15 Taraguy vs. Sixty / Referee: Diego Colussi

Domingo:

16:15 Regatas vs. CAPRI / Referee: Luciano Rafart

16.15 Centro Cazadores vs. San Patricio / Referee: Luis Martínez

Libre: Aguará



Intermedia

16ª fecha:

Sábado:

14:30 CURNE vs. Aranduroga / Referee: José Favretto

14:30 Taraguy vs. Sixty / Referee: Marco Piñeiro

Domingo:

14:30 Regatas vs. CAPRI / Referee: Juan Bautista Zubieta

14:30 Centro de Cazadores vs. San Patricio / Referee: Jorge Peralta

Libre: Aguará



Menores de 19

16ª fecha:

Sábado 6:

14:30 CURNE vs. Aranduroga / Referee: Agustín Altabe

14:30 Taraguy vs. Sixty / Referee: Rodrigo Sauco

Domingo:

14:30 Regatas vs. CAPRI / Referee: Felipe Gorrochategui

14:30 Centro de Cazadores vs. San Patricio / Referee: Nicolás La Torre.

Libre: Aguará



Menores de 17

16ª fecha:

Sábado:

14:30 Centro de Cazadores vs. San Patricio / Referee: Raúl Falero

Domingo:

13:00 Regatas vs. CAPRI / Referee: Viviena Garat

Miércoles 10:

21:30 Taraguy vs. Sixty

Postergado: CURNE vs. Aranduroga

Libre: Aguará



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes