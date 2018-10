Amplia derrota de Aranduroga ante el puntero Curne

Aran­du­ro­ga no pu­do con­ti­nuar con el en­vión po­si­ti­vo que le ge­ne­ró ga­nar el clá­si­co co­rren­ti­no y ayer su­frió el po­de­río lo­cal de CUR­NE de Re­sis­ten­cia. Per­dió por un cla­ro 42-­13 en el ini­cio de la fe­cha 16ª de la Zo­na Cam­pe­o­na­to del Re­gio­nal de Clu­bes del NE­A.

Las “ce­bras” lo­ga­ron em­pa­re­jar las ac­cio­nes des­de el pri­mer mi­nu­to. El li­ne out fue un ar­ma cla­ve pa­ra la vi­si­ta y el do­mi­nio te­rri­to­rial va­rias ve­ces lo pu­so a ti­ro pa­ra abrir el mar­ca­dor. Pe­ro en la pri­me­ra que tu­vo CUR­NE lo apro­ve­chó y ano­tó. Por una de las pun­tas lle­gó Gon­za­lo Troia­no y abrió el sco­re con el pri­mer try de la tar­de. Aran­du­ro­ga no era pro­fun­do y no po­día re­sol­ver la de­fen­sa lo­cal, por lo que su­mó tres pun­tos de un pe­nal de Eze­quiel Mar­chis­sio, tam­bién en los mi­nu­tos ini­cia­les.



El jue­go del pri­mer tiem­po re­sul­tó pa­re­jo, sal­vo las in­frac­cio­nes que co­me­tió la vi­si­ta an­tes del cie­rre y que el aper­tu­ra Juan Cruz Sal­ga­do su­mó con pe­na­les pa­ra ce­rrar con ven­ta­jas: 11-­3. El com­ple­men­to vol­vió a te­ner in­ten­cio­nes co­rren­ti­nas pe­ro que no lle­ga­ron a con­cre­tar­se por erro­res pro­pios. Aran­du­ro­ga ca­re­cía de jue­go aso­cia­do y no po­día sa­car ven­ta­jas en las for­ma­cio­nes pe­se a te­ner un buen tra­ba­jo de sus for­wards en ese as­pec­to. CUR­NE co­men­zó a mo­ver su ban­co de re­le­vos y eso fue cla­ve pa­ra sen­ten­ciar el plei­to.



Tras un cuar­to de ho­ra pa­re­jo, Al­va­ro Bis­cay apo­yó un nue­vo try pa­ra los ama­ri­llos y con so­lo dos mi­nu­tos en can­cha. Mar­chis­sio vol­vió a su­mar con un pe­nal pe­ro los backs vi­si­tan­tes no po­dí­an des­ni­ve­lar. Tras una bue­na ob­ten­ción, fue Gui­ller­mo Troia­no, quien lle­gó por una de las pun­tas y le dio un nue­vo try al lo­cal pro­me­dian­do el se­gun­do tiem­po. Y ya no tu­vo más re­ac­ción Aran­du­ro­ga. Con jue­go abier­to, sus wi­nes Ya­sir Burr­li y Gon­za­lo Troia­no vol­vie­ron a vi­si­tar el in­go­al y con dos tries más con­fir­ma­ron ven­ta­jas, bo­nus y triun­fo cla­ve pa­ra me­ter­se en se­mi­fi­na­les. Aran­du­ro­ga no pu­do su­mar y no le so­bran chan­ces pa­ra me­ter­se en los cuar­tos, de­bien­do ga­nar en sus pró­xi­mos dos par­ti­dos pa­ra me­ter­se en pla­yoffs.



