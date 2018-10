Aranduroga se mide con Centro Cazadores

Por la 17ª fecha del Regional NEA de Rugby, Aranduroga recibirá esta tarde a Centro Cazadores de Posadas en un duelo clave para seguir con el sueño de alcanzar los cuartos de final. El cotejo se disputará en la cancha de Taraguy desde las 16:15 hs.

En la jornada de hoy, Aranduroga de Corrientes (27) buscará una de sus últimas chances de meterse en la ronda final recibiendo a Centro Cazadores (último con 3 puntos y sin victorias). Desde las 16:15, este encuentro se jugará en cancha de Taraguy, debido a que las “cebras” tienen sus instalaciones ocupadas por el Nacional de Veteranos. Y la jornada se cierra en Posadas, con el enfrentamiento directo, por ubicaciones de playoffs, entre el local CAPRI (29 unidades) y Aguará de Formosa (35).



El programa completo para hoy será:

PRIMERA:

16:15 Aranduroga vs. Centro Cazadores en cancha de Taraguy (Luciano Rafart, URNE)

16:15 CAPRI de Posadas vs. Aguará de Formosa (Núñez, de Córdoba)

INTERMEDIA:

14:30 Aranduroga vs. Centro Cazadores en cancha de Taraguy (Juan Zubieta, URNE)

14:30 CAPRI de Posadas vs. Aguará de Formosa (Rindell)

También en el horario de las 14:30 comenzarán los encuentros de la categoría M19, mientras que a las 13 hs está previsto que se disputen los partidos de Menores de 17 años.



Un correntino campeón con Duendes



En Rosario, Duendes venció a Gimnasia por 27-22 y se consagró por duodécima vez en el Regional del Litoral. Dominó el primer tiempo y sacó una buena diferencia en el complemento, aunque GER reaccionó y estuvo cerca de empatarlo. Y fue otra vez de Duendes. En 2017 Jockey le cortó una racha histórica, pero en este 2018 volvió a inscribir su nombre en la historia grande. Sí, el “Verdinegro” se consagró campeón del Torneo Regional del Litoral, al vencer 27-22 a Gimnasia en la Bombonerita del Parque, y así llegó a los 12 títulos, siendo el gran rey de esta parte del país. En el equipo campeón estuvo presente el tercera línea correntino Nicolás Sánchez. En el arranque Duendes pegó primero. A los 4 minutos, y a través de un penal de Román Miralles, el “Verdinegro” se puso en ventaja: 3-0.



El “Mensana” pudo recuperarse y en un par de minutos metió 2 tries. Primero a través de Teo Castiglioni y más tarde con una zambullida de Andrés Speziali. Así, el azul y amarillo quedó 22-27. El segundo tiempo comenzó con pocas emociones, con un juego trabado. Guido Randisi perforó el ingoal de Mensana y Miralles no perdonó: 24-10. Gimnasia sintió el golpe. Y Duendes volvió a aumentar. A los 25 Miralles pateó un penal desde la mitad de la cancha y la ovalada entró por el medio de los palos: 27-10. El final fue pura emoción. Con Gimnasia yendo con el corazón en busca de la hazaña y con Duendes aguantando. Pero GER no pudo ante la experiencia del Verdinegro, que volvió a escribir, y en mayúsculas, su nombre en la historia grande del rugby del Litoral.



