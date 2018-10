El programa de la 18ª fecha del Regional NEA

Este fin de semana se disputará la 18ª fecha del Torneo Regional NEA de Rugby, que será la última jornada de la fase regular, donde San Patricio y Aranduroga buscarán el último lugar en los cuartos de final, y además habrá duelo entre Curne y Taraguy que ya tienen su lugar asegurado en las semifinales.

Programa de partidos:

Primera:

Sábado 20:

16:15 Curne vs Taraguy

16:15 Aguará vs San Patricio

16:15 Regatas vs Aranduroga

16:15 Centro vs Sixty

Libre: Capri



Intermedia:

Sábado 20:

14:30 Curne vs Taraguy

14:30 Aguará vs San Patricio

14:30 Regatas vs Aranduroga

14:30 Centro vs Sixty

Libre: Capri



M-19:

Sábado 20:

14:30 Curne vs Taraguy

14:30 Aguará vs San Patricio

14:30 Regatas vs Aranduroga

14:30 Centro vs Sixty

Libre: Capri



M-17:

Sábado 20:

13:00 Curne vs Taraguy

13:00 Aguará vs San Patricio

13:00 Regatas vs Aranduroga

13:00 Centro vs Sixty

Libre: Capri



