San Patricio y Aranduroga buscar el último lugar en los cuartos

Desde las 16:15 se jugará hoy la fecha 18º de la Zona Campeonato del torneo zonal de rugby. Taraguy juega en CURNE (ambos clasificados a semifinales), Aranduroga visita a Regatas y San Patricio a Aguará, todo por posiciones y lugares en cuartos.

Se completa la etapa de clasificación del 20º Torneo Regional del Nordeste, con los cuatro partidos en forma simultánea desde las 16:15 hs. Curne, el líder y Taraguy, el otro clasificado directo a semifinales, se enfrentarán en Monte Alto para completar el fixture, pero con la mente puesta en el cruce de dos semanas más.

Mientras que hay otros seis equipos que buscan una mejor posición. Si bien ya están clasificados a cuartos de final, Sixty, Regatas y Aguará, resta definir la posición que luego determinará el cruce en playoff. En tanto que sólo resta conocerse a un clasificado y hay dos equipos en pugna de ese lugar de privilegio. San Patricio, con 35 y Aranduroga, con 32, aún tienen sus chances.



Regatas, el cuarto en la tabla, recibe al necesitado Aranduroga en la "Isla" con promesa de buen partido, porque ambos buscan puntos vitales. San Patricio visita a Aguará con la misma intensión, ganar y clasificar, pero los zorros de local no quieren perder más encuentros y buscan un mejor cruce. Completa en Posadas el duelo entre Sixty y Centro de Cazadores, donde los "decanos" quieren sumar con bonus para asegurarse los playoffs en su casa. Mientras que los equipos misioneros, ya resignaron sus chances de 2018.



Programa de partidos:

Primera:

Hoy:

16:15 Curne vs Taraguy

16:15 Aguará vs San Patricio

16:15 Regatas vs Aranduroga

16:15 Centro vs Sixty

Libre: Capri



Intermedia:

Hoy:

14:30 Curne vs Taraguy

14:30 Aguará vs San Patricio

14:30 Regatas vs Aranduroga

14:30 Centro vs Sixty

Libre: Capri



M-19:

Hoy:

14:30 Curne vs Taraguy

14:30 Aguará vs San Patricio

14:30 Regatas vs Aranduroga

14:30 Centro vs Sixty

Libre: Capri



M-17:

Hoy:

13:00 Curne vs Taraguy

13:00 Aguará vs San Patricio

13:00 Regatas vs Aranduroga

13:00 Centro vs Sixty

Libre: Capri



Posiciones:

1º) Curne 56*

2º) Taraguy 48*

3º) Sixty 42**

4º) Regatas 41**

5º) Aguará 39**

6º) San Patricio 35

7º) Aranduroga 32

8º) Capri 30

9º) Centro de Cazadores 3

* Clasificaron directamente a semifinales

** Clasificaron a cuartos de final



