San Patricio ganó en Formosa y clasificó a los cuartos

El elenco “rojinegro” tuvo su desquite ante el formoseño, que en la rueda pasada fue su verdugo en Corrientes (ganó 12-10) para dejarlo abajo en las posiciones. Ayer, el gran trabajo del equipo correntino sentenció un final 25-18 y el pase a los playoffs.

En el mar­co de la fe­cha 18ª, San Pa­tri­cio se lle­vó un enor­me triun­fo de tie­rras for­mo­se­ñas. De­rro­tó 25 a 18 y de es­ta ma­ne­ra se me­tió en los pla­yoffs. Por su par­te, Agua­rá que ya ha­bía ase­gu­ra­do el fin de se­ma­na an­te­rior su lu­gar en di­cha ins­tan­cia, se con­fir­mó que su lu­gar en la ta­bla ge­ne­ral es quin­to, en tan­to que “Sam­pa” se­rá sex­to. La tar­de arran­có de la me­jor ma­ne­ra pa­ra los vi­si­tan­tes. Una mez­cla de buen jue­go y ac­ti­tud fue­ron prue­bas del pri­mer tiem­po. Sa­bía que si ga­na­ba el par­ti­do se ca­li­fi­ca­ba a la si­guien­te ins­tan­cia, es por ello que mu­cho tiem­po de esa pri­me­ra eta­pa lo ju­gó en cam­po del “A­zu­la­do”.

En el com­ple­men­to, el trá­mi­te de co­te­jo cam­bió. Agua­rá re­ac­cio­nó y em­pe­zó con una le­van­ta­da que pa­re­cía utó­pi­ca des­pués de la ima­gen que ha­bía de­ja­do an­tes del en­tre­tiem­po. Se ini­ció con un pe­nal de Mi­cie­li, y lue­go con­ti­nuó con dos tries de Ma­rio Bra­vo. Pre­ci­sa­men­te el ex ju­ga­dor “San­to” apli­có la ley del ex y apo­yó por du­pli­ca­do. El pri­me­ro de ellos a los 13´y el se­gun­do a los 28´, ju­ga­das que tu­vie­ron sus na­ci­mien­tos en li­ne y que con­ti­nua­ron con mall y con­clu­ye­ron en in­go­al vi­si­tan­te (18-­22).



El par­ti­do cam­bio ra­di­cal­men­te, pa­re­cía que ese en­vión del elen­co de To­le­do le iba a al­can­zar pa­ra re­ver­tir y que­dar­se con el mach. Pe­ro Pe­dret­ti se en­car­gó se es­fu­mar to­da es­pe­ran­za cuan­do se hi­zo car­go de un pe­nal pa­ra sa­car di­fe­ren­cia de 7 uni­da­des a po­cos mi­nu­tos del fi­nal. Re­sul­ta­do que no se iba a mo­vi­li­zar y que se ce­rra­ría 25 a 18 pa­ra San Pa­tri­cio. Con es­te re­sul­ta­do, Agua­rá ter­mi­nó en el pues­to 5 y en­fren­ta­rá a Re­ga­tas por los cuar­tos de fi­nal y ‘Sam­pa‘ con­clu­yó sex­to y ju­ga­rá an­te Sixty en la mis­ma ins­tan­cia, am­bos en­cuen­tros a lle­var­se a ca­bo el pró­xi­mo fin de se­ma­na en Vi­lla Fa­bia­na, ca­pi­tal cha­que­ña.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes