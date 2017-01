Cuenta regresiva para el Circuito de Rugby de Verano 2017

Este sábado 7 de enero se poneen marcha una nueva temporada de rugby en las playas correntinas. Recorriendo ciudades turísticas, generando un espectáculo único. Mezclando carnavales, playas, amigos, diversión y mucho rugby. Paso de la Patria, será la primera etapa de esta novena edición del Circuito.

Con la organización de la productora WIN Marketing Deportivo y Tiempo de Rugby, los jugadores de rugby de la región tienen una nueva agenda para participar del IXº Circuito de Rugby de Verano del Nordeste. El que cuenta con el apoyo de empresas del medio como ser ERSA, Quilmes, OSDE, Expreso Demonte, Kick Off, SPS Salud, Universidad de la Cuenca del Plata y Sebastiani Automotores, entre otros. Así mismo, los clubes de Monte Caseros y Paso de los Libres, incluirán sus seven’s del Carnaval en el Circuito 2017.



Este año habrá tres títulos en juego, con dos ganadores de rondas y un ganador general. La primera ronda en arenas correntinas, tendrá tres etapas. Donde se jugará en la modalidad Rugby Beach, cinco contra cinco. Y una segunda ronda, sobre césped con la tradicional modalidad de seven a side. Todas las fechas son puntuables y acumulativas para consagrar al nuevo Campeón del Circuito de Rugby de Verano del Nordeste en esta novena temporada.



Como se mencionó en esta novena edición del Circuito habrá algunas novedades. Habrá tres títulos en juego. El equipo que acumule mayor puntaje en las tres primeras fechas, será el ganador de la primera etapa en arena, se llevará la Copa ERSA. En tanto que el que mayor puntaje acumule de la segunda etapa en césped, se llevará la Copa OSDE. Mientras que el ganador general del Circuito se alzará con la Copa Challenger Quilmes.



En tanto que en cada fecha habrá tres copas en juego como es tradicional en esta modalidad de rugby reducido. El ganador de la primera jornada en Paso de la Patria se llevará la Copa de Oro Sebastiani Automotores. La Copa de Plata en juego será Universidad de la Cuenca del Plata y la Copa de Bronce, SPS Salud.



La agenda comenzará el próximo sábado 7 de enero en Paso de la Patria, a las 15 horas en el parador Arena, en la playa Mitre. Continuará la actividad en Ituzaingó el sábado 14 en el parador Morena y la tercera etapa en arena volverá a las playas de la villa turística el sábado 21. Las inscripciones se recibirán en el mismo escenario del torneo o bien a los medios de comunicación de la organización, más abajo detallados. Los torneos es para jugadores mayores de 18 años, todos fichados en Uniones de rugby de la región. Y los equipos podrán estar integrados por 10 jugadores.



Mientras que la continuidad del certamen de verano será en Monte Caseros el sábado 4 de febrero con su nuevo seven del carnaval y se cerrará el Circuito en Paso de los Libres, el sábado 11 de febrero. Donde la organización de cada fecha será de los clubes anfitriones, con el acompañamiento de WIN Marketing Deportivo y Tiempo de Rugby. Donde los participantes ya tienen garantizadas noches de carnavales en ciudades iconos de esta fiesta correntina. Para informes del seven en Monte Caseros podrán comunicarse al 03775 – 459035 (Lucio) y del Seven en Paso de los Libres al 03772 – 442599 (Federico). Para conocer mayores detalles la organización utilizará sus redes sociales (tiempo de rugby en facebook y twitter) para brindar información a todos los interesados. O bien podrán comunicarse al 0379 – 154407777.-



Las fechas

1º Fecha: Sábado 7 de Enero en Paso de la Patria

2º Fecha: Sábado 14 de Enero en Ituzaingó

3º Fecha: Sábado 21 de Enero en Paso de la Patria

4º Fecha: Sábado 4 de Febrero en Monte Caseros

5º Fecha: Sábado 11 de Febrero en Paso de los Libres



