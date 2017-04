Taraguy cayó en Mar del Plata y deberá jugar por la permanencia

Por la última fecha de la Zona 4 del Torneo del Interior A de Rugby, Taraguy de Corrientes cayó ayer 32 a 10 en su visita a San Ignacio de Mar del Plata. Este resultado lo obliga a jugar por la Permanencia, al igual que al elenco vencedor.

Con un arranque demoledor, los marplatenses presionaron desde el comienzo a los correntinos y con un destacado trabajo de sus forwards, complicaron a la visita, la cual nunca le encontró la vuelta al partido. El buen manejo de la guinda y los continuos desbordes por las bandas incomodaron a los correntinos, sellando el marcador con un cómodo 32 a 10, en el cierre de la zona clasificatoria del torneo del Interior “A” de rugby.



Todo lo contrario a lo que sucedió en el Norte, donde los marplatenses sufrieron el intenso calor y un campo de juego donde nunca pudo hacer pie, el “Verde” fue mejor de principio a fin en la nublada tarde del sábado. A través de un try penal luego de un scrum, los locales se pusieron en ventaja 7 a 0. Pero no todo quedó allí, ya que la presión y las ganas de volver al triunfo después de dos derrotas consecutivas, dejaron en claro que los locales estaban más que enchufados para salir victoriosos en su reducto.



Y así fue no más. Con un try de Emanuel Contino, que no tuvo una tarde precisa a los palos, “Chanchi” apoyó muy cerca del banderín y la cuenta se acrecentó para los locales: 12 a 0. Los correntinos intentaron reaccionar pero muy lejos estuvieron de eso, ya que a la salida de un line out, Manuel Riego asistió a Francisco Paklayan quien apoyó la ovalada y sumó puntos determinantes: 17 a 0 y mucho por jugar.



Taraguy intentó desbordar con el juego de manos y de a poco el cotejo se volvió intenso y áspero por algunos encontronazos propios del partido. Sobre el final de la primera mitad, los correntinos acertaron y llegaron al try, pero su pateador tampoco estuvo fino y el tanteador se cerró 17 a 5, con mucho por mejorar para la visita.



El segundo segmento comenzó como el primero, la presión del “Verde” ahogó la salida de la visita y de esa manera llegó al try Brian Balbuena, para seguir tomando distancia en el marcador: 22 a 5, y a la espera de logar un triunfo holgado y sin complicaciones. Por momentos el cotejo fue un monólogo desde el juego, pero nunca dejó de ser intenso, con roces y miradas cómplices que quedarán en el campo. Las inesperadas amonestaciones de Agustín Fusoni y Jonatan Lange, le complicaron la vida al “Verde” y por tal motivo le permitieron a la visita descontar luego de un nuevo try correntino (22 -10).



Con equipo completo y nuevamente con la cabeza en crear y lastimar, un exquisito drop de Contino le ofreció un poco de luz a la nublada jornada de `La Feliz´, estirando la ventaja: 25 a 10. La joyita de la tarde apareció sobre el final, desde la virtud y el juego de Rafael Riego, quien a pura potencia y velocidad dejó a dos rivales en el camino y terminó apoyando la ovalada en el ingoal visitante, culminado con la conversión de Contino, para cerrar el juego 32 a 10 a favor de San Ignacio y ante su público, que a pesar de las condiciones climáticas acompañó en gran número.



Crónica: Prensa San Ignacio Rugby



