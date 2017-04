Taraguy ya conoce su rival para jugar por la permanencia

Des­de la UAR se pu­die­ron co­no­cer ayer los cru­ces con­fir­ma­dos que da­rán con­ti­nui­dad a las com­pe­ten­cias na­cio­na­les de clu­bes. Y en lo que res­pec­ta a los equi­pos re­pre­sen­tan­tes de la UR­NE, Ta­ra­guy de Co­rrien­tes y CUR­NE de Re­sis­ten­cia pu­die­ron co­no­cer sus ri­va­les que en­fren­ta­rán en la ins­tan­cia de cuar­tos de fi­nal de la Ron­da Per­ma­nen­cia del Tor­neo del In­te­rior “A”.

Con el ob­je­ti­vo de man­te­ner las pla­zas de UR­NE en es­ta ca­te­go­rí­a, el pró­xi­mo 20 de ma­yo, Ta­ra­guy re­ci­bi­rá a Peu­ma­yén de Men­do­za, mien­tras que CUR­NE tam­bién se­rá lo­cal, en­fren­tan­do a Co­mer­cial de Mar del Pla­ta. Am­bos re­pre­sen­tan­tes de UR­NE se ubi­ca­ron ter­ce­ros en sus zo­nas de fa­se cla­si­fi­ca­to­ria por eso se­rán lo­ca­les en par­ti­do úni­co y bus­can­do la vic­to­ria que les per­mi­ta ce­rrar su par­ti­ci­pa­ción y man­te­ner las pla­zas pa­ra el 2018. Los res­tan­tes cru­ces de es­ta ins­tan­cia se­rán: Spor­ti­va de Ba­hía Blan­ca vs. San Ig­na­cio de Mar del Pla­ta y Neu­quén RC vs. Es­tu­dian­tes Pa­ra­ná.



En es­ta tem­po­ra­da, es­tas com­pe­ten­cias fue­ron dia­gra­ma­das pa­ra de­fi­nir­se en el for­ma­to de “ven­ta­nas”, que se­gui­rán a lo lar­go del año. Los per­de­do­res de es­tos cru­ces se en­fren­ta­rán el 1 de ju­lio y una de­fi­ni­ción pa­ra es­ta­ble­cer al equi­po que pier­da la ca­te­go­ría y cu­ya unión lle­ve su pla­za al Tor­neo del in­te­rior “B”‘, se dis­pu­ta­rá el 29 de ju­lio. Por otro la­do, los cuar­tos de fi­nal de la Ron­da Cam­pe­o­na­to (i­rán por el tí­tu­lo), los cru­ces se­rán: GER vs. Pa­ler­mo Ba­jo de Cór­do­ba, Ma­ris­ta RC de Men­do­za vs. La Ta­bla­da, Los Tor­dos RC de Men­do­za vs San­ta Fe Rugby y Na­ta­ción y Gim­na­sia de Tu­cu­mán vs. Cór­do­ba Ath­le­tic.



