Se suspendió la 1ª fecha del Regional NEA

Las intensas lluvias no permitieron el inicio esperado de una nueva edición del torneo Regional de Clubes del NEA, que en este 2017 repetirá formatos y cantidad de equipos en la Zona Campeonato. De los cuatro partidos programados, tres fueron suspendidos por las inclemencias del tiempo.

En Corrientes, Aranduroga era local de San Patricio pero las lluvias de la madrugada del sábado anegaron los accesos y las instalaciones del club que se encuentra camino a Santa Ana. Fue el primero de los encuentros en suspenderse. Cerca del mediodía, llegó la suspensión del encuentro que debía jugarse en Resistencia, entre el local Regatas y Sixty. El ingreso y la cancha principal del club chaqueño no estaban en condiciones para jugar el partido.



Horas más tarde llegaría la suspensión del encuentro que debían jugar en Posadas, CAPRI y el actual campeón Taraguy. La decisión fue tomada con el plantel visitante presente en el club anfitrión y además del anegamiento de las instalaciones, el match fue postergado por las posibilidades de tormentas eléctricas. Estos encuentros postergados serán reprogramados y existen varias chances.

El próximo sábado, Taraguy y CURNE buscarán mantener la categoría jugando como locales por los cuartos de finales de la Ronda Permanencia del Torneo del Interior “A” (los “cuervos” recibirán a Peumayén de Mendoza y los “canarios” a Comercial de Mar del Plata). Por ello, Aranduroga-San Patricio y Regatas-Sixty podrían esquivar la ventana nacional y jugar en la tarde del domingo 21, aunque quedará pendiente CAPRI-Taraguy. De todas formas, en la semana, el Comité Regional de Competencias anunciará la nueva agenda con postergados y la segunda fecha.



Ganó CURNE en Formosa



En el único encuentro que se llevó a cabo por la primera fecha del Regional NEA, Curne venció a domicilio a Aguará por 30 a 20 y de esta manera arrancó con el pie derecho el certamen. Sólo este partido tuvo acción en la capital formoseña, con un parcial en el primer tiempo de 20-8 favorable a los chaqueños.



Aguará comenzó mejor el duelo ante Curne, que abrió la competencia oficial del NEA. Con un try a los 3 minutos del kick off, Martín Ramírez apoyó a centímetros del banderín izquierdo y después de consultar con el lineman, Piñero lo convalidó (5-0). Rápida fue la reacción canaria que cuatro minutos después Ramiro Vera se escapó por la derecha de la defensa zorra y aprovechó un espacio para enfilar hacia ingoal y apoyar la guinda. El juego continuó y Curne más claro en ofensiva planchó el encuentro y no permitía que el local pudiera meterse y enfocarse en el mismo. A los 27 minutos, los chaqueños estiran las diferencias, cuando Bruno Siri de contraataque y agarrando una defensa azulada mal parada, corrió 50 metros y se zambulló para poner 17 a 8.



En el complemento, el monólogo visitante continuaba, y más aún cuando a los 2', y después de una intensa presión en ataque forzaron el try penal y aumentar la distancia de 27 a 8. Posterior a esto, pareció relajarse y permitió que los dirigidos por Toledo, iniciarán una seguidilla de try, Nicora y Godoy apoyaron un try cada uno para sumar y acercarse los visitantes, 20 a 27. Nada más cambió hasta el final cuando Salgado hizo uso de su patada magistral y acertar un penal para concluir con el partido 30 a 20 en victoria para Curne.



Síntesis del partido:

Aguará (20): Matías Renzulli, Juan Manuel Micieli, Wiliam Shultz, Héctor Potosky, Carlos Amaya, Fernando Godoy, Ramiro López, Gastón Fernández Bedoya, Sebastián Ríos, Santiago Álamo, Gastón Mongeloz, Ignacio Figueroa, Martín Ramírez, Sebastián Nievas.

Curne (30): Alejandro Brítez, Juan Paulone, Juan Gualdoni, Marcelo Rebori, Agustín Alemán, Martín Cima, Bruno Siri, Alvaro Biscay, Juan Peyrano, Juan Salgado, Rodrigo Biscay, Camilo Shanton, Federico Zenon, Juan Altamirano, Rodrigo Vera.

Progresión: PT: 3' try Aguará Martín Ramírez 5-0, 7' try Curne Camilo Shanton conv. Salgado 5-7, 17' penal Curne Juan Salgado 5-10, 22' penal Aguará Sebastián Ríos 8-10, 27' try Curne Bruno Siri conversión Salgado 8-17, 40' penal Juan Salgado 8-20. ST: 2' try penal Curne 8-27, 10' try Aguará Augusto Nicora 15- 27, 18' try Aguará Fernando Godoy 20-27, 40' penal Curne Juan Salgado 20-30.

Cambios: Aguará: Mario Bravo por Potosky, Juan Barreneche por Figueroa, Mauro Rajoy por Renzulli, Gastón Benítez por Micieli, Francisco Serrudo por Ramírez, Emiliano Ballejo por Nicora, Maximiliano López por Shultz. Curne: Juan Kees por Biscay, Maximiliano Augusto por Altamirano, José Morales por Benítez, Kalim Burly por Vera, Cristian Stecmina por Gualdoni, Emilio Rebori por Vera.

Árbitro: Marcos Piñero.

Cancha: Aguará.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes