Un sábado con agenda recargada para la URNE

Luego del fin de semana con agenda “a medias” por las lluvias, hoy se confirmaría un programa en el que se jugarán los postergados y, además, habrá compromisos nacionales.

El próximo sábado habrá mucho rugby en Corrientes y Chaco, porque se pondrán al día con algunos encuentros del Regional NEA postergados por lluvias, además se disputará la ventana oficial del Torneo del Interior “A”, URNE pone en juego las competencias en desarrollo de ambas provincias y continuará la temporada de menores.



Con pocas fechas para las reprogramaciones, hoy se conocerá una agenda completa para el próximo fin de semana, donde lo más importante estará centrado en dos encuentros de la primera fecha de la Zona Campeonato del Regional de Clubes y los dos partidos con clubes de URNE que buscan mantener las plazas en el certamen nacional.



Por el certamen zona, Aranduroga vs. San Patricio y Regatas vs Sixty se enfrentarán por la primera fecha que se programó para el fin de semana pasada pero no se pudo completar por las intensas lluvias. En el único encuentro que se llevó a cabo, CURNE venció en Formosa a Aguará por 30-20 (4-0 en puntos) y de esta manera arrancó con el pie derecho el certamen.



Cuando se jueguen estos dos compromisos, solamente quedará pendiente el cruce de la fecha inicial entre CAPRI de Posadas y Taraguy, que no se jugó el fin de semana pasado por las complicaciones climáticas (tormentas eléctricas) y que se jugará en cualquiera de las próximas ventanas nacionales. En esta oportunidad, la ventana de UAR tiene a los “cuervos” como protagonistas, porque este sábado recibirá a Peumayén de Mendoza, por los cuartos de final de Permanencia.



El equipo correntino quedó tercero en la zona 4 de la fase clasificatoria con tres triunfos (todos como local) y 3 derrotas. Por su parte, los cuyanos quedaron cuartos en la Zona 2 (2-4). Y también este sábado, para completar un programa de lujo, CURNE de Resistencia será local de Comercial de Mar del Plata en el restante cruce que interviene un representativo de URNE en la búsqueda de defender la plaza en el Torneo del Interior “A”. Las otras dos llaves serán protagonizadas por Sociedad Sportiva de Bahía Blanca vs. San Ignacio de Mar del Plata y Neuquén RC vs. Estudiantes de Paraná.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes