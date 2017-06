La agenda de la 6ª fecha del Regional NEA

Se dio a co­no­cer la agen­da de un nue­vo fin de se­ma­na del Re­gio­nal de Clu­bes del NE­A, que con­cen­tra­rá su aten­ción en la sex­ta fe­cha. Los tres equi­pos co­rren­ti­nos ju­ga­rán en la jor­na­da ini­cial de ma­ña­na, com­ple­tán­do­se el do­min­go en Re­sis­ten­cia.

Programa de partidos:

Primera

Sá­ba­do 1 de ju­lio:

16:15 Ta­ra­guy vs. San Pa­tri­cio (Cris­tian Ca­bre­ra)

16:15 CUR­NE vs. Sixty (Cris­tian Sal­dí­as) y Agua­rá vs. Aran­du­ro­ga (Juan Mam­brín)

Do­min­go 2:

16:15 Re­ga­tas Re­sis­ten­cia vs. CA­PRI (Die­go Co­lus­si)



Co­mo pre­li­mi­na­res y des­de las 14:30 se ju­ga­rán los par­ti­dos de las ca­te­go­rí­as In­ter­me­dia y Me­no­res de 19 años. Por otro la­do, ade­más del pro­gra­ma com­ple­to de Prein­ter­me­dia y Me­no­res de UR­NE, es­te do­min­go se ju­ga­rá la cuar­ta fe­cha del Tor­neo De­sa­rro­llo de Co­rrien­tes, con el si­guien­te pro­gra­ma (des­de las 15): Ce­bú de Vi­ra­so­ro vs. San Pa­tri­cio, Tor­tu­gas de San­to To­mé vs. Ya­ci­re­tá, Ñan­du­bay vs Cu­ru­zú Cua­tiá vs. Pay Ubre y Atlé­ti­co Li­bre­ño vs. Go­ya RC.



Se­ven ju­ve­nil de UAR



La Unión de Rugby del Nor­des­te (UR­NE) re­ci­bió una nue­va con­vo­ca­to­ria de par­te de la Unión Ar­gen­ti­na de Rugby (UAR) pa­ra que un ju­ga­dor lo­cal in­te­gre los equi­pos na­cio­na­les. Se tra­ta de Lu­cas Avi­la, full back en el equi­po M16 del Club de Re­ga­tas Re­sis­ten­cia, quien fue con­vo­ca­do a la con­cen­tra­ción na­cio­nal. La con­vo­ca­to­ria -­que se­rá en Cór­do­ba del 8 al 10 de agos­to próximo-­ es pa­ra la Con­cen­tra­ción Na­cio­nal Ju­ve­nil de Se­ven en vis­tas a los Jue­gos Olím­pi­cos de la Ju­ven­tud, Bue­nos Ai­res 2018.



