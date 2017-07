Taraguy ganó en Posadas y acortó la diferencia con Curne

En el encuentro pendiente de la primera fecha del Regional NEA de Clubes de Rugby, Taraguy venció en Posadas a CAPRI por 23-17. Con esta victoria los "cuervos" le descontaron puntos al líder Curne.

Taraguy jugó su partido pendiente (de la primera fecha) y sumó una victoria clave para las aspiraciones en esta fase clasificatoria del Regional de Clubes del NEA. Venció de visitante a CAPRI por 23-17, en un partido que comenzó con el control de los misioneros pero tuvo la reacción correntina en los minutos finales.



Con este triunfo, los “cuervos” descontaron a 7 puntos la diferencia con el puntero e invicto CURNE, en una lucha clave para quedarse con el primer puesto en esta primera instancia. La visita apretó el acelerador en los diez minutos finales y se llevó una victoria clave para sus aspiraciones de defender el título que logró en la temporada pasada.



El partido fue muy parejo, con dos equipos que intentaron poner siempre el juego adelante y eso hizo que se tornara muy dinámico, de ida y vuelta. El juego seguía con mucha dinámica y apareció en escena Sebastián Falero, quien luego de fallar un penal (la pelota dio en uno de los postes), se reivindicó con un exquisito drop de mitad de cancha, a los 20 minutos. Así, con la diferencia parcial de 17-10 a favor del “azurro” se fueron los primeros cuarenta minutos.



En el segundo tiempo Capri no tuvo la misma intensidad en ataque, se limitó a arrestos individuales y eso le jugó en contra. De tanto ir, Taraguy encontró el try cuando “Basu” Abeledo rompió por el centro de la cancha, desparramó a varios rivales y le sirvió el try al fullback Desimoni, que no perdonó. La visita llegó al empate a los 28 y le dio un “sacudón” a Capri, que no tuvo la respuesta necesaria para reponerse.

La defensa comenzó a flaquear, otorgó penales y Kirsch los cambió por puntos para definir el partido en 23-17 a favor de Taraguy, uno de los candidatos al título. Capri estuvo a tiro de lograr una gran victoria, pero no pudo sostener la ventaja y volvió a perder de local. Aunque, sumó un bonus que puede ser importante para lo que viene.



Posiciones:

Curne 41 puntos

Taraguy 34 puntos

Aranduroga 26 puntos

Regatas 14 puntos

Aguará 14 puntos

Sixty 14 puntos

Capri 14 puntos

San Patricio 10 puntos



Próxima fecha (10ª):

Taraguy vs Aranduroga

Regatas vs Curne

San Patricio vs Capri

Sixty vs Aguará



