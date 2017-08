Taraguy recibe a Aranduroga en otro capítulo superclásico

La décima fecha tendrá esta tarde su agenda completa y habrá acción en dos ciudades. En Corrientes, Taraguy recibe a Aranduroga y San Patricio buscará seguir sumando de local ante CAPRI. En la capital chaqueña, Regatas recibe al puntero CURNE y Sixty a Aguará.

Una tarde ideal para comenzar a definir posiciones y encarar los metros finales de la clasificación con objetivos confirmados. Eso pasará hoy por la 10ª fecha del Regional de Clubes NEA que tras la “ventaja local” sin juegos, vuelve con su agenda completa, cruces clásicos y desquites esperados. En Corrientes, el clásico se roba la atención en cancha de Taraguy, donde el local buscará mantener su racha ganadora ante Aranduroga y dar otro paso seguro hacia semifinales.



Las “cebras”, en cambio, intentarán confirmar su mejoría de las últimas fechas y tomarse desquite (en la primera rueda fue triunfo de los “cuervos” por 13-9) para seguir con intenciones de una mejor ubicación al cierre de esta primera instancia de la competencia. Comenzará a las 16:15 con el arbitraje del entrerriano Víctor Rabuffetti.



También en la capital correntina, San Patricio necesita volver a encontrarse con el triunfo y tiene un rival complicado esta tarde. Recibirá a los misioneros de CAPRI, que en la tercera fecha se impusieron por 20-6. En Resistencia, el clásico chaqueño tendrá un nuevo capítulo en “la isla”. Regatas será local ante el líder e invicto CURNE. En la primera rueda, hubo festejo “universitarios” en un duelo sin equivalencias: 57-18.



En el restante encuentro de hoy, Sixty tendrá una nueva chance de mostrar regularidad en su juego y de local, recibiendo a Aguará de Formosa, en el duelo directo para sumar y escaparle al segundo pelotón que lucha por tener un mejor lugar para los playoffs. El programa completo de la décima fecha (para las tres categorías regionales), será:



Hoy:

Primera:

16:15 Taraguy vs Aranduroga (Víctor Rabuffetti, Entre Ríos)

16:15 Regatas Resistencia vs. CURNE (Mauricio Escalante, Misiones)

16:15 San Patricio vs. CAPRI de Posadas (José Luis Favretto, URNE)

16:15 Sixty vs. Aguará de Formosa (Rodrigo Sauco, URNE)

Intermedia:

14:30 Taraguy vs Aranduroga (Diego Colussi)

14:30 Regatas Resistencia vs. CURNE (Cristian Saldías, Misiones)

14:30 San Patricio vs. CAPRI de Posadas (Gavilán, URNE)

14:30 Sixty vs. Aguará de Formosa (F. González Bambula)

Menores de 19 años:

14:30 Taraguy vs Aranduroga (M. Freschi)

14:30 Regatas Resistencia vs. CURNE (V. Garat)

14:30 San Patricio vs. CAPRI de Posadas (A. Aguirre)

14:30 Sixty vs. Aguará de Formosa (H. Morales)



En la Primera, así se ubican al cabo de nueve jornadas: CURNE, 41 puntos (5 de bonus); Taraguy, 34 (2); Aranduroga, 26 (2); Regatas, 14 (2); Aguará, 14 (2); Sixty, 14 (6); CAPRI, 14 (2); San Patricio, 10 (2).



