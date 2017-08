San Patricio goleó a Capri y salió del fondo de la tabla

El equipo correntino se quedó con la victoria ante Capri de Posadas por un contundente 59 a 10. Fue el tercer festejo del conjunto "rojinegro" en la temporada que le permitió abandonar el fondo de la tabla de posiciones.

Un triunfo vital y contundente consiguió, en la víspera, San Patricio frente a Capri en la lucha por dejar los últimas lugares en las posiciones del Regional NEA de rugby. El equipo correntino se alzó con la victoria, por 59 a 10, y avanzó tres casilleros en la tabla dejando en el fondo a su vencido, Regatas Resistencia y Aguará al disputarse la décima fecha, tercera de los desquites.



El Rojinegro sabía que era un partido clave, necesitaba ganar, no podía dejar pasar otra oportundiad y salió decidido mostrar sus intenciones. En la primera jugada del encuentro, en un perfecto contragolpe del local, llegó la apertura del marcador con un try de Juan Cruz Ruíz Díaz. Después, los delanteros locales entraron en acción. Provocaron varias infracciones hasta que el árbitro José Luis Fabretto indicó el try penal.



Después, el marcador se modificó con penales. Sebastián Falero anotó para la visita y Marcos Gómez Escobar sumó dos para el local. Al llegar el minuto 25, se produjo una gresca en la mitad de la cancha. El referí, después de consultar a sus asistentes, decidió dos expulsiones (1 por equipo) y varias amonestaciones.



Con menos protagonistas en la cancha San Patricio encontró mayores espacios para sus ataques. Atahualpa Gentil sacó ventaja de esta situación y apoyó un nuevo try que dejó el marcador 25 a 3. En el segundo período, San Patricio siguió controlando el juego a partir de la buena labor de sus delanteros. Primero avanzó en las distintas formaciones y luego utilizó el juego desplegado para terminar los ataques y definir el pleito con mucha anterioridad.



Llegaron los tries de Simón Gómez Escobar, Nicolás Gea y Carlos González Bambula (apoyó tres), que además de consolidar la victpria sirvió para asegurar el punto bonus que puede ser determinante en el cierre de la etapa. En los instantes finales del encuentro, Capri llegó al descuento, con el único try que anotó durante la tarde correntina, pero el partido ya estaba definido mucho tiempo antes.



Para San Patricio fue revancha, en la primera rueda había perdido en Posadas, 20 a 6, tercera victoria en el torneo y comenzar a creer en sus propias posibilidades. Dejó el último lugar y se metió de lleno en la lucha por llegar a los cuartos de final dado que con el resultado de ayer pegó un salto de tres posiciones y ahora quedó quinto.



Crónica: Diario El Litoral



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes