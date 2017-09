San Patricio perdió en su visita a Sixty

Sixty venció de local a San Patricio por 25 a 22 y se aseguró el cuarto lugar, mientras que "sanpa" deberá esperar lo que pase hoy en Corrientes y Formosa donde habrá una dramática definición para Regatas, Capri y Aguará.

La última fecha de la etapa de clasificación tiene mucho que dar. Ya había dos clasificados y sólo resta conocer otros dos, pero no se conocen las posiciones para determinar los cruces de cuartos de final. Por ello, en Villa Fabiana, Sixty no dejó pasar su oportunidad, sobre el final del duelo ante San Patricio y se impuso 25 a 22. Para finalizar cuarto. Dejando a San Patricio, a merced de lo que suceda con los duelos de esta tarde.



Síntesis del partido:

Sixty (25): Juan D'Alessandro, Leonardo Ricardone y Franco Dellemea; Pablo Martínez, Julio Medina; Facundo Dellamea, Juan Zoloaga y Luis Santillán; Juan González y Lucas Núñez; Santiago Muñoz, Joaquín Catalina, Julio Pineda, José Sanabria y Matías Juric. HC: Mario Moreschi.

San Patricio (22): Valentín Romero, Nicolás Gea y Emilio Bohle; Lorenzo Lema, Franco Silvestrini; Atahualpa Gentil, Carlos González Bámbula y Nicolás Riego; Germán Acevedo y Pablo Midón; Facundo Gilocchi, Joaquín Espíndola, Marcos Gómez Escobar, Juan Cruz Ruiz Díaz y Santiago Luque. HC: Carlos Lottero.

Progresión: PT: 9' try de Bohle (SP) 0-5; 20' try de M. Gómez Escobar (SP) 0-10, y 31' try de Muñoz (S) 5-10; ST: 10' penal de Pineda (S) 8-10; 13' try de Martínez y conv. de Pineda (S) 15-10; 30' penal de Pineda (S) 18-10; 31' try de González Bámbula conv. por Luque (SP) 18-17 , 35' try de González Bámbula (ST) 18-22 y 42' try penal (S) 25-22.

Cambios: PT: 30' Víctor Galarza por Franco Dellemea (S). ST: Jorge Ojeda por Sanabria (S), 13' Juan C. Leiva Prieto por Gea (SP), y Marcos Gentil por Gilocchi (SP), 20' Alberto Corro por Midón (SP), 21' Esteban Del Curto por Riego (SP), 25' José Yaya por Lema (SP), 27' Juan Areseigor por Espíndola (SP), Enzo Ramírez por Facundo Dellemea (S), Horacio Ibarra por Martínez (S), 38' Lionel Perón por Muñoz (S).

Referee: Diego Colusi (Urne).

Cancha: Sixty.



La definición



Hoy en Formosa y Corrientes habrá dos duelos calientes, porque no sólo están en juego los pasaportes a los playoff, sino al repechaje por la permanencia. Aranduroga recibe a Capri y Aguará hace lo propio con Regatas Resistencia. Capri (20) visita a Aranduroga (36) que ya está inamovible en el tercer lugar. Si ganan los misioneros clasifican a cuartos, dejando afuera de los cruces a Aguará y a Regatas. Si pierde debe esperar el resultado del otro partido para saber si juega por la promoción o si termina séptimo. Aguará (19) y Regatas (18) juegan en Formosa. El equipo que gane será el que se salve de la promoción; pero depende de lo que pase en Santa Ana para saber si clasifican a cuartos o no.



