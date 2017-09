Taraguy le ganó a Curne pero no le alcanzó para ser 1

En un duelo cambiante, en la lucha por el Nº 1 de la fase clasificatoria, los "cuervos" vencieron 23 a 18 a Curne. No les alcanzó para quedarse con la mejor posición, pero ambos, ya en semifinales, mostraron armas en lo que podría ser una final anticipada.

No era un duelo más, por la última fecha de la etapa de clasificación, Taraguy recibía a Curne y estaba en juego el Nº 1, aunque los dos ya estaban clasificados a semifinales. Y en un duelo atractivo y cambiante, cada uno se adueñó de un tiempo y le faltó precisión para poder plasmar el juego de cada uno.



Taraguy terminó imponiéndose 23 a 18, tras un gran segundo tiempo, con el control del juego, mucha presión y aprovechando las imprecisiones y un deslucido Curne que se mostró nervioso e impreciso como nunca. El que arrancó mejor fue Curne, arrinconando al dueño de casa y abriendo el marcador, con un penal de Salgado y más tarde con un try de Aleman, antes de los 15 minutos.



Taraguy contestó con la primera estocada hasta el final del campo rival, tuvo varias situaciones individuales, pero fue con los delanteros, que mediante un try penal, producto del empuje del pack en el scrum, achicaba las diferencias (7-8). Taraguy mostró fortalezas en el scrum y en defensa, y debilidades en el line out que fueron capitalizadas por Curne.



Y antes del cierre del primer tiempo, Gonzalo Troiano llegaría a una nueva conquista tras una jugada colectiva para ir al descanso 13 a 7 arriba la visita.

En el complemento, la situación cambió, el campeón defensor salió con todo. Apretó y comenzó a marcar. Se adueñó de la pelota y arrinconó a un Curne desconocido y desdibujado que cometía penales y muchas impresiones. El apertura Tomás Benítez Hardoy se encargó de marcar tres penales para revertir el marcador (16-13).



Con mejor ánimo y mejor juego, Taraguy metió cambios, y más presión a Curne, para lograr sumar un nuevo try del reaparecido Bruno Broll y con la conversión del apertura, estiraba las ventajas 23 a 13. Para el sueño de ser Nº 1, faltaban dos tries, pero restaban 20 minutos. Sin embargo, la visita se reacomodó, con variantes disputó la pelota y se emparejaron las acciones.



Los locales no aprovecharon las que tuvieron para ampliar y cuando se terminaba el encuentro, Yasir Burli apoyó en la banderita para descontar y sellar el 23 a 18 para Taraguy. Con ese try del chaqueño, le dio el bonus a la visita para desequilibrar en la tabla, la paridad entre ambos y asegurarle el primer puesto en la general a Curne. Ahora esperan rivales de semifinales, a definirse la semana venidera en cancha de Aranduroga.



Síntesis del partido:

Taraguy (23): Francisco Codermatz, Fernando Hospital y Carlos Villordo; Gonzalo Cinat, Máximo Fagetti; Matías Zabalo, Alejandro Gallardo y Víctor Rolón; Florencio Aguilar y Tomás Benítez Hardoy; Matías Chiama, Martín Moncada, Lautaro Poniatychyn, Juan Cruz Chiama y Horacio Rolón. Entrenador: Miguel Castelli.

Curne (18): Alejandro Brítez, Brian Paulone y Juan Martín Gualdoni; Agustín Alemán, Mariano Martina; Sebastián Bonilla, Bruno Siri y Alvaro Biscay; Juan Peyrano y Juan Cruz Palamedi; Gonzalo Troiano, Rodrigo Biscay, Federico Zenon, Kalim Burl y Juan Cruz Salgado. Entrenador: Diego Kreis.

Progresión: PT: 8' Penal de J.C. Salgado (C) 0-3; 15' Try de A. Alemán (C) 0-8; 22' Try penal (T) 7-8; 27' Try de G. Troiano (C) 7-13. ST: 1', 7' y 13' Penales de T. Benítez Hardoy (T)- 16-13; 20' Try de B. Broll conv. por T. Benítez Hardoy (T) 23 – 13; 37' Try de Y. Burli (C).

Cambios: PT: 27' Juan Abraham por M. Zabalo (T). ST: 5' Yasir Burli por J. Peyrano (C); 10' Santiago Yufimchuk por C. Villordo (T); 10' Franco Guzmán por B. Paulone (C); 12' Alejo Popov por A. Alemán (C); 18' Juan José Tanara Pruyas, Juan Martín Desimoni y Bruno Broll por F. Hospital, H. Rolón y F. Aguilar (T); 19' Francisco Liotta por G. Troiano (C); 19' Gonzalo Gómez por M. Fagetti (T); 20' Fermín Alemán por J.M. Gualdoni (C); 24' Jorge Caballero por F. Codermatz (T); 27' Luis Zizuela y Emilio Rebori por A. Brítez y B. Siri (C); 38' Maximiliano Sosa por T. Benítez Hardoy (T).

Amonestados: PT: 38' V. Rolón (T); ST: 6' Y. Burli (C).

Referee: Carlos Romero.



