Aranduroga y San Patricio buscan llegar a las semifinales

En cancha de las “cebras” se jugarán hoy los cruces de cuartos de final del torneo regional. En primer turno (14:30), el elenco “santo” se enfrenta a Sixty y cierran la jornada (16:15), los locales con CAPRI de Posadas. A las 13, Intermedia.

Co­mien­zan hoy los pla­yoffs del Re­gio­nal de Clu­bes NEA de rugby or­ga­ni­za­do por la Unión de Rugby del Nor­des­te (UR­NE) en con­jun­to con las unio­nes de Mi­sio­nes (U­RU­MI) y For­mo­sa (URF). To­da la jor­na­da se pro­du­ci­rá es­ta tar­de en can­cha de Aran­du­ro­ga, por ha­ber si­do el ter­ce­ro en la fa­se re­gu­lar y ha­ber ob­te­ni­do la lo­ca­lí­a. Des­de las 13 se ju­ga­rán en si­mul­tá­ne­os los dos mat­ches de In­ter­me­dia y pos­te­rior­men­te co­men­za­rá el pro­gra­ma de Pri­me­ra.



A las 14:30 se­rá el pri­me­ro de los cru­ces de la ca­te­go­ría su­pe­rior, en­fren­tan­do al cuar­to de la fa­se re­gu­lar Sixty y el quin­to San Pa­tri­cio. Di­ri­gi­rá el en­cuen­tro el co­rren­ti­no Cris­tian Ca­bre­ra y se re­pe­ti­rá el due­lo de ha­ce sie­te dí­as, cuan­do el De­ca­no cha­que­ño ven­ció ajus­ta­da­men­te a los co­rren­ti­nos por 25-­22, con­fir­man­do de es­ta ma­ne­ra el cuar­to lu­gar.



En el se­gun­do tur­no (16:15), se me­di­rán el ter­ce­ro y sex­to de la eta­pa cla­si­fi­ca­to­ria: el lo­cal Aran­du­ro­ga re­ci­bi­rá a CA­PRI de Po­sa­das que lle­ga ilu­sio­na­do tras ha­ber lo­gra­ron su lu­gar en los pla­yoffs en la úl­ti­ma fe­cha. Jus­ta­men­te es­te cru­ce tam­bién se dio en la fe­cha 14º dis­pu­ta­da la se­ma­na pa­sa­da, con vic­to­ria mi­sio­ne­ra por 33-­30, an­te un elen­co “ce­bra” que ya te­nía su ubi­ca­ción y lo­ca­lía con­fir­ma­da.



En es­ta di­vi­sio­nal más im­por­tan­te, los se­mi­fi­na­lis­tas di­rec­tos fue­ron CUR­NE (pri­me­ro) y Ta­ra­guy (se­gun­do), quie­nes es­pe­ran por sus ri­va­les pa­ra dis­pu­tar las dos pla­zas fi­na­lis­tas el pró­xi­mo fin de se­ma­na. Agua­rá que­dó sép­ti­mo (lue­go del triun­fo del do­min­go an­te Re­ga­tas) y ter­mi­nó su par­ti­ci­pa­ción en la tem­po­ra­da 2017, mien­tras que los “re­me­ros” ter­mi­na­ron úl­ti­mos en la ta­bla y de­be­rán ju­gar la pro­mo­ción con el se­gun­do de la Zo­na As­cen­so, an­te el ri­val que sal­drá de la fi­nal de esa se­gun­da ca­te­go­ría que se ju­ga­rá hoy en Mi­sio­nes en­tre Cen­tro Ca­za­do­res y Ta­cu­rú (el cam­pe­ón as­cien­de di­rec­to a Zo­na Cam­pe­o­na­to).



A las 13 se ju­ga­rán los cru­ces se­mi­fi­na­lis­tas de In­ter­me­dia en­tre Aranduroga-­Sixty y San Patricio-­Regatas, mien­tras que la fe­cha de Prein­ter­me­dia se da­rá en can­cha de San Pa­tri­cio, don­de el lo­cal se en­fren­ta­rá a CUR­NE y el otro par­ti­do se­rá en­tre Ta­ra­guy y Aran­du­ro­ga. Las se­mi­fi­na­les de M19 se­rán en can­cha de CUR­NE de Re­sis­ten­cia (cla­si­fi­có pri­me­ro en la zo­na): el lo­cal ju­ga­rá con Aran­du­ro­ga y el otro cru­ce se­rá Sixty con San Pa­tri­cio. Las fi­na­les de to­das las ca­te­go­rí­as se ju­ga­rán el sá­ba­do 23 de sep­tiem­bre en Aran­du­ro­ga.



El pro­gra­ma pa­ra hoy, se­rá:

Primera (cuartos de final):

Hoy:

Can­cha de Aran­du­ro­ga:

14:30 Sixty vs San Pa­tri­cio (Cris­tian Ca­bre­ra, UR­NE)

16:15 Aran­du­ro­ga vs. CA­PRI (An­drés Sut­ton, UAR)

Intermedia (cuartos de final):H

Hoy:

Can­cha de Aran­du­ro­ga:

13:00 en Can­cha 4, Aran­du­ro­ga vs. Sixty (Die­go Co­lus­si, UR­NE)

13:00 en can­cha 2, San Pa­tri­cio vs. Re­ga­tas (Mar­co Pi­ñei­ro, UR­NE)



