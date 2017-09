Aranduroga venció a Capri y es semifinalista

En el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Regional NEA, Aranduroga venció a Capri por 31 a 15, para avanzar a las semifinales donde deberá enfrentar a su clásico rival Taraguy.

Aran­du­ro­ga al­can­zó el pa­se a se­mi­fi­na­les en el Re­gio­nal de Clu­bes NEA por­que ven­ció en la tar­de de ayer a CA­PRI de Po­sa­das por 31-­15, en uno de los cru­ces de cuar­tos de fi­nal de la do­ble jor­na­da ju­ga­da en sus ins­ta­la­cio­nes. El triun­fo “ce­bra” se cons­tru­yó en la pri­me­ra eta­pa y aho­ra se me­di­rá con Ta­ra­guy, re­e­di­tan­do una nue­va edi­ción del clá­si­co co­rren­ti­no.



La jus­ta vic­to­ria de Aran­du­ro­ga se cons­tru­yó en el pri­mer tiem­po don­de fue efec­ti­vo y apro­ve­chó las po­cas si­tua­cio­nes que tu­vo pa­ra mar­car. Ca­pri tu­vo la po­se­sión del ba­lón, se ins­ta­ló en cam­po ri­val, pe­ro ca­re­ció de va­rian­tes pa­ra des­ni­ve­lar la or­de­na­da de­fen­sa co­rren­ti­na. Los pri­me­ros 15 mi­nu­tos fue­ron con­tro­la­dos por los mi­sio­ne­ros que fue­ron ha­cia ade­lan­te aun­que sin ide­as pa­ra de­se­qui­li­brar. Aran­du­ro­ga fue pa­cien­te, se de­fen­dió y cuan­do tu­vo la chan­ce con­tra­a­ta­có. En su pri­mer avan­ce, abrió el mar­ca­dor.



Pe­nal a fa­vor que de­ci­dió ju­gar con el li­ne. Pe­lo­ta ga­na­da pa­ra que los de­lan­te­ros em­pu­jen con el maul has­ta que Ma­tí­as Hamm se des­pren­dió de la for­ma­ción pa­ra ano­tar 5 pun­tos. El trá­mi­te del en­cuen­tro se man­tu­vo. La vi­si­ta se ade­lan­tó en el te­rre­no pe­ro el lo­cal las­ti­mó con una per­fec­ta com­bi­na­ción en­tre sus backs. Gon­zá­lez uti­li­zó su pie pa­ra po­ner el ba­lón por en­ci­ma de los de­fen­so­res bus­can­do una de las pun­tas don­de apa­re­ció Se­bas­tián Pon­ce, quien re­cep­cio­nó en el ai­re y lue­go ha­bi­li­tó a Die­go Pro­va­si que a pu­ra ve­lo­ci­dad fue di­rec­to has­ta el in­go­al con­tra­rio.



An­tes de los 30 mi­nu­tos, Aran­du­ro­ga li­qui­dó el plei­to con otro nue­vo try. En es­ta opor­tu­ni­dad fue con sus de­lan­te­ros (vol­vie­ron los ti­tu­la­res) que fue­ron una y otra vez al fren­te, de­bi­li­ta­ron la de­fen­sa mi­sio­ne­ra has­ta Lu­cia­no Rey aga­rró el ba­lón y se zam­bu­lló ba­jo la H. Las tres con­quis­tas, con otras tan­tas con­ver­sio­nes de Gon­zá­lez, pu­sie­ron el mar­ca­dor 21 a 0 que se mo­di­fi­có so­bre el fi­nal del pe­rí­o­do con un pe­nal de Juan Ovie­do.



En el com­ple­men­to el trá­mi­te del co­te­jo cam­bió. La po­se­sión de la pe­lo­ta fue pa­ra Aran­du­ro­ga, que a los nue­ve mi­nu­tos dio el gol­pe de gra­cia. Eze­quiel Re­yes avan­zó va­rios me­tros a pu­ra po­ten­cia, su ca­rre­ra fue fre­na­da con es­fuer­zo pe­ro apa­re­ció Se­bas­tián Bor­da en el apo­yo y ano­tó el cuar­to try de su equi­po, nue­va­men­te con­ver­ti­do por Gon­zá­lez. Pri­me­ro fue Fa­cun­do Te­je­ri­na el que lle­gó al in­go­al co­rren­ti­no y des­pués fue Ma­tí­as Fa­le­ro el que su­mó un try, con­ver­ti­do por Juan Ovie­do, pa­ra de­co­rar el re­sul­ta­do.



INTERMEDIA



Aranduroga y Regatas se meten en la disputa con Curne y Taraguy para ver quienes llegan a la final de esta competencia. Regatas venció a San Patricio 31 a 26 y será el rival de Taraguy que fue el mejor de la división. En tanto que Aranduroga hizo lo propio ante Sixty venciéndolos por 38 a 26 y de esta manera enfrentará a Curne, buscando una gran fina, que podría ser ante los "primos" como el año pasado.



En cuanto a las otras categorías, en Menores de 19, también por este Regional como en Preintermedia por el Torneo Oficial de la Urne, no hubo cuartos de final, ya hay clasificados directo a semifinales y las protagonizarán el sábado venidero, la Preintermedia en cancha de San Patricio y los Menores de 19 en cancha de Curne. En tanto que todas las finales se disputarán el sábado 22 en cancha de Aranduroga.



Síntesis del partido:

Aranduroga (31): Ezequiel Reyes, Juan Quetglas y Rogelio Casco; Sebastián Borda, Meliton Gieco; Luciano Rey, Christian Rey y Matías Hamm; Juan Cruz Márquez y Enzo González; Diego Provasi, Mauricio Silvero, César Jara, Facundo Castillo y Sebastián Ponce. Ent: Ignacio Panseri.

Capri (15): Emanuel Arreche, Juan Vaz y Lautaro Espinoza; Mauricio Romero, Martín Vera; Nicolás Palaguerra, Facundo Tejerina y Oscar Romero; Nicolás Enrique y Leonardo Fernández; Fernando Castelli, Germán Rosillo, Manuel Benítez, Juan Oviedo y Lucas Enrique. Ent: Gustavo Esteche.

Progresión: PT: 18' gol de González por try de Hamm (A), 24' gol de González por try de Provasi (A), 29' gol de González por try de L. Rey (A), 32' penal de Oviedo (C). ST: 9' gol de González por try de Borda (A), 19' try de Tejerina (A), 34' penal de Gómez Portillo (A) y 40' gol de Oviedo por try de M. Falero (C).

Cambios: ST: al inicio, Sebastián Panseri por Márquez (A), 7' Juan J. Machado por L. Rey (A), Francisco Cadenas por Gieco (A), Lucas Quiñonez por Arreche (C), Matías Falero por N. Enrique (C) y Leandro Horrisberger por O. Romero (C), 14' Roberto González por Castelli (C) y Nicolás Neri por M. Romero (C), 17' Carlos Riego por Casco (A), Martín Saade por Reyes (A) y Agustín Páparo por Jara (A), 22' Pablo Fernández por Vaz (C) y 24' Martín Gómez Portillo por González (A).

Amonestados: ST: 17' Borda (A) y 38' Ponce (A).

Cancha: Aranduroga RC.

Referí: Andrés Sutton (UAR).



