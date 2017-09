San Patricio no pudo con Sixty y quedó eliminado

El "decano" volvió a meterse en la instancia decisiva, reaccionando a tiempo para revirtir el duelo de cuartos de final ante los "santos" y se quedó con uno de los boletos a las "semis". El equipo correntino, que comenzó ganando, se fue desdibujando ante el pack chaqueño y ahora enfrentarán a su clásico rival Curne.

Sixty tuvo una tarde efectiva, y volvió a celebrar ante San Patricio, como hace 7 días, pero esta vez logró meterse en la instancia de semifinales, nuevamente, del Regional de Clubes del NEA 2017. Fue triunfo por 33 a 15 en el primer juego de la tarde de ayer, por los cuartos de final de la competencia, en la doble jornada que albergó Aranduroga Rugby Club.



Y el que comenzó más preciso fue San Patricio, con control y posesión para presionar al rival y jugar en su terreno. Así fue como Joaquín Espíndola llegó al try a poco de iniciado el juego, sumando la primera alegría y distancia. Sixty se ordenó y comenzó a provocar errores en la defensa correntina. Eso comenzó a castigar Julio Pineda con sus envíos a los palos (primer penal convertido a los 12').



Promediando el primer período, Luque conectó de larga distancia y profundizó la brecha en el score, pero minutos después, en la primera intervención profunda de los forwards de Sixty, fue su octavo y figura Luis Santillán el que comenzaba a ser gravitante en el juego con el primer try chaqueño. Al descanso, el 10-10 en el marcador marcó el momento de mayor paridad de un juego que en el complemento tendría a Sixty con mayor oficio y un pack mejor parado para dar juego y sumar metros.



Y los movimientos de Santillán fueron decisivos. Primero intervino en el try penal (el octavo que le cobran a Sixty en el torneo) y minutos después, cuando San Patricio jugaba de manos entre los backs, interceptó en la mitad de cancha y encontró velocidad y espacio para sorprender a la defensa correntina.



El 24-10 del marcador en 20' comenzó a marcar tendencia para el desarrollo de lo que restaba para definir el juego. Sixty controló los momentos y siguió siendo certero con Pineda, que en diez minutos sumó otros dos penales y un drop a muchos metros de las "haches". Eso liquidó el pleito y desgastó a un rival que no encontraba respuestas y quedaba sin tiempo para descontar.



Pero San Patricio no se entregó, luchó hasta el final y tuvo recambio para incursionar una vez más en campo chaqueño y así apoyar su segundo try para establecer el 33-15. No alcanzó para nada más, y entregó la clasificación a Sixty que mostró su mejoría y confirmó su momento que lo deja entre los mejores cuatro de la temporada.



Síntesis del partido:

Sixty (33): Juan Carlos D‘Alessandro, Alejandro Temperini y Víctor Galarza; Julio Medina, Pablo Martínez; Enzo Ramírez, Juan Cruz Zoloaga y Luis Santillán; Jorge Ojeda y Nahuel Cabrera; Santiago Muñoz, Julio Pineda, Joaquín Catalina, Matías Juric y Julián González. Ent: Mario Moreschi.

San Patricio (15): Valentín Romero, Cristian Denis y Nicolás Gea; Franco Silvestrini, Lorenzo Lema; Atahualpa Gentil, Carlos González Bambula y Nicolás Riego; Germán Acevedo y Pablo Midón; Facundo Gentil, Joaquín Espíndola, Marcos Gómez Escobar, Juan Cruz Ruiz Díaz y Santiago Luque. Ent: Carlos Lottero.

Progresión: PT: 7' try de Joaquín Espíndola, convertido por Santiago Luque (SP), 12' penal de Julio Pineda (S), 24' penal de Santiago Luque (SP) y 27' try de Luis Santillán, convertido por Pineda (S). ST: 3' try penal (Sixty), 18' try de Luis Santillán convertido por Pineda (S), 23' y 27' penales de Julio Pineda (S), 29' drop de Julio Pineda (S) y 41' try de Esteban Del Curto (SP).

Cambios: ST: al inicio Simón Gómez Escobar por F. Gentil (SP), 12' Franco Dellamea por Galarza (S), 14' Horacio Ybarra por Martínez (S), 18' Alberto Corro por Espíndola (SP), 19' Esteban Del Curto por Silvestrini y José Yaya por Lema (SP), 20' Juan Manuel Zabala por D'Alessandro (S), 23' Juan Tomás Arreseigor por Midón y Juan Cruz Leiva por Denis (SP), 25' Facundo Dellamea por Zoloaga (S), 27' Emilio Bohle por Gea (SP), 32' Horacio Martínez por Riego (SP), 34' Espíndola por M. Gómez Escobar -lesionado- (SP), 36' Lucas Núñez por Cabrera (S) y 37' Leonardo Ricardone por Temperini (S).

Amonestados: PT: 13' Nicolás Riego (SP) y 40' Juan Carlos D'Alessandro (S). ST: 15' Juan Cruz Zoloaga (S).

Cancha: Aranduroga RC (Corrientes).

Referee: Cristian Cabrera (Urne).



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes