Velotti campeón del torneo Interclubes con GEBA

De la mano del correntino Agustín Velotti y de Andrea Collarini, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires venció por 2-0 al Club Atlético San Lorenzo de Almagro y se consagró campeón de los Interclubes de Primera División. Así, frustró la ilusión del dueño de casa, que había incorporado a Guido Pella en sus filas.

En primer turno, Velotti (452° ATP, aunque con pasado no muy lejano entre los 170 mejores) venció 7-5 y 7-6 (10) a Federico Coria (305°) en un auténtico partidazo. El jugador de San Lorenzo salvó múltiples match points (varios con puntos espectaculares) y tuvo sus chances de forzar un tercer set, pero terminó cediendo en mangas corridas a manos del campeón de Roland Garros Jr.



Luego salió a escena Guido Pella (64°), el nombre saliente de toda la nómina que compitió en el torneo. Pero el bahiense, ganador de la Davis con Argentina en 2016, se topó con un inspirado Collarini (245°), que le dio vuelta la historia y lo derrotó por 2-6, 6-2 y 6-4. Así, Geba cerró en los singles un título con mucho de batacazo, ante un San Lorenzo que se había armado en busca de su primer título en la categoría y que ya venía de consagrarse entre las damas.



Estoy muy contento. Se formó un grupo muy lindo. Fue una gran semana. La tomamos con mucha responsabilidad. Estoy feliz por haber cumplido el objetivo que nos propusimos. Disfruté un montón de este torneo. Me tuve mucha confianza en cada uno de los partidos. Tener tanta gente atrás es muy lindo y te da mucha motivación también", dijo Velotti, mientras que Collarini agregó: "Fue una semana distinta. Es el único torneo en el que competimos por equipos. Fue una iniciativa muy buena. Espero que siga creciendo. Se guardó lo mejor para el final. Tuvimos una hinchada increíble y también había una gran banda del otro lado. Fue una experiencia increíble".



"Quienes somos de club, sabemos lo que significa este torneo y con esta iniciativa buscamos darle a la competencia la jerarquía que merece, por las instituciones que participan y la calidad de jugadores que las representan. Esperamos continuar con este camino el próximo año", sentenció Diego Gutiérrez, director deportivo de la Asociación Argentina de Tenis, quien hoy estuvo acompañado por Daniel Orsanic. El capitán del Seleccionado Argentino fue el encargado de entregarle a Jorge Gerosi, capitán del nuevo campeón de los Interclubes.



El campeonato de Interclubes de Primera División presentó este año un nuevo formato de competencia: los ocho mejores equipos se enfrentaron en el club Atlético San Lorenzo de Almagro, del viernes 15 al domingo 17. En las Listas de Buena Fe, sobresalieron Guido Pella (64º del ranking mundial), Horacio Zeballos (66º), Nicolás Kicker (95º), Renzo Olivo, Facundo Bagnis, Guido Andreozzi, Andrea Collarini, Federico Coria Facundo Argüello, Agustín Velotti y Máximo González, y los doblistas Andrés Molteni (48º) y Guillermo Duran (64º).



Para Velotti, fue un buen cierre de un año que lo tuvo con demasiado altibajos en el circuito ATP, donde consiguió escasos resultados positivos en los Challengers y hasta tuvo que jugar un par de Futures, para intentar que su ranking no siga decayendo. Seguramente este logro obrará como motivador y le servirá para creer en sus fuerzas y talento. No caben dudas que no bajará los brazos y apostará fuerte al 2018 este jugador que supo ser número 1 del mundo en juniors.



