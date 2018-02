Leo Mayer avanzó a los cuartos de final del Argentina Open

En el duelo por los octavos de final del ATP de Buenos Aires, el correntino Leonardo Mayer superó al italiano Fabio Fognini por 6-3 y 6-3, para avanzar a los cuartos de final del Argentina Open. Esta tarde el "yacaré" se medirá con el francés Gael Monfils.

No fue un partido más. Leonardo Mayer jugaba por su pase a los cuartos de final, como local y a estadio lleno. Quería completar el póquer de argentinos en la siguiente etapa del ATP de Buenos Aires , y no era una presión menor. Además de romper con el maleficio que tenía con el torneo, en el que nunca había podido superar la segunda rueda en nueve participaciones (desde 2009). Por eso el correntino se convenció que podía, acaparó los aplausos y gritos con su nombre, y se adjudicó el partido frente a Fabio Fognini por 6-3 y 6-3, en una hora de juego. Mañana, en un choque estelar, se enfrentará con Gael Monfils.



Mayer se mostró muy firme durante el primer set. Desplegó un juego seguro, potente que incomodó al italiano, que solo pudo defender. Por esto Mayer se convirtió junto a Diego Schwartzman, Guido Pella y Federico Delbonis, en el cuarto argentino que accedió a los cuartos de final, algo que no sucedía desde 2011 cuando llegaron a esta instancia David Nalbandian, Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela y José Acasuso.



Mayer se mostró confiado, más allá de que el historial estaba inclinado en su contra (3-0). Sus saques esquinados incomodaron al rival, al igual que los fuertes tiros al fondo de la cancha, que Fognini no consiguió dominar. Sin ánimos, desencontrado, el italiano quiso luchar pero fue en vano. La cancha había sido tomada por Mayer, que a fuerza de garra y convicción impuso sus condiciones y se quedó con el partido.



Fognini no pudo hacer pie ni consiguió encontrar sus tiros ganadores. Cuando el argentino martillaba, el italiano no encontraba respuestas. Los errores no forzados fueron la clave para que el italiano cediera el partido, además de cosechar un 39% de tiros ganadores contra un 61% del argentino. Durante el segundo set insinuó una mejoría, hubo un intercambio de pelotas característico de su juego, pero no alcanzó para incomodar al correntino.



Es un clásico la presencia de Fognini en el Argentina Open, pero desde que llegó a la final de la edición 2014 (perdió con David Ferrer), no pasó la segunda rueda. En 2015 partió como cuarto preclasificado y perdió en segunda con Carlos Berlocq. En 2016 perdió en el primer partido del cuadro con Federico Delbonis, y el año pasado no pudo con Tommy Robredo.



