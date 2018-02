Leo Mayer sale a escena en Río de Janeiro

El cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro comenzará hoy con gran participación argentina, no se puede soslayar la presencia de Marin Cilic en estas latitudes. El croata no tiene rival para el debut pero sí puede ir analizando el camino que le puede llegar a tocar, conforme pasen las rondas.

Entre los argentinos, aparece el correntino Leonardo Mayer (50º de ATP), que rápidamente quiere dejar atrás su eliminación en cuartos del Argentina Open ante Gael Monfils y hoy en horas del mediodía debutará en canchas cariocas ante el español Fernando Verdasco, actual 40º del mundo y con el que ya se midió en tres oportunidades (tres derrotas).



Por el otro lado del cuadro, figuran Fabio Fognini, Pablo Carreño Busta, Fernando Verdasco y Dominic Thiem, su máxima amenaza. Entre otros argentinos que darán pelea por esa zona están Horacio Zeballo, Federico Delbonis, Nicolás Kicker, Guido Pella y Diego Schartzman. Tras quedarse a un paso de reinar en Australia, el croata Marin Cilic se lanzará esta semana por su primer Abierto de Rio, donde el número tres del mundo será el gran rival a batir, con el permiso del último campeón, Dominic Thiem, o del finalista Pablo Carreño.



La quinta edición del mayor torneo de tenis de Sudamérica, de categoría ATP 500, se disputará del 19 al 25 de febrero en el Jockey Club de la “cidade maravilhosa”. Todos los ojos estarán puestos en este tenista, de 29 años y grandes aspiraciones, para esta temporada que comenzó rozando el que hubiera sido su segundo trofeo de Gran Slam, tras el Abierto de Estados Unidos que conquistó en 2014.



Enfrente se cruzó un Roger Federer rumbo a la historia, pero Cilic no piensa bajar los brazos hasta que llegue su momento. “Mi objetivo es alcanzar el número 1. No me pongo mucha presión en que sea en seis o doce meses, puede que no llegue, pero es mi meta final”, afirmó el viernes en Rio. Con 17 títulos en su carrera, es la primera vez que Cilic compite en la tierra brasileña, superficie que le exige un mayor esfuerzo.



“(El torneo) es un desafío para mí, especialmente por ser en tierra batida. Espero comenzar en un buen nivel desde el primer partido, manteniendo la forma del Abierto de Australia”, deseó el croata que no compitió en Buenos Aires por problemas físicos. Quien sí guarda grandes recuerdos de Rio, es Dominic Thiem. Ganador de la pasada edición, tras superar al español Pablo Carreño en la final, el austríaco de 24 años llega ahora como segundo cabeza de serie del torneo y sexto del ranking ATP.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Desues del Juego Corrientes