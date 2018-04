Malena Marín fue convocada para jugar Torneos Interclubes

En abril y mayo la jugadora del Corrientes Tennis Club, Malena Marín, disputará un single por serie en los Interclubes Juveniles, y luego en agosto en la categoría Intermedia. En este momento se encuentra en Villa María disputando un Regional AAT.

La jugadora del CTC Malena Marín fue recientemente convocada y seleccionada por el Temperley Lawn Tennis Club de Buenos Aires, para jugar Torneos Interclubes Juveniles e Intermedios. Luego de viajar y entrenarse dos días en ese club a modo de prueba, los entrenadores le dieron la noticia de que quedó en el equipo que representará a dicha institución.



Es una gran oportunidad para una jugadora de tan solo 16 años, para sumar experiencias en esta clase de torneos. Malena es chaqueña pero actualmente entrena en el Corrientes Tennis Club, donde su padre José María “Pigu” Marín es entrenador de tenis. Próximamente se estarán confirmando las fechas de los torneos en los cuales dirá presente, ya que a lo largo de abril y mayo jugará en Juveniles, mientras que en agosto dará un paso importante al jugar en la categoría Intermedia. Malena fue convocada para jugar uno de los dos singles de cada encuentro Interclubes (dichas competencias son a dos singles y un dobles).



Malena se encuentra actualmente en Villa María disputando el Regional Femenino de Tenis (anteriormente conocido como Nacional Grado 2), en donde compite en Sub 19 a pesar de contar con sólo 16 años. En dicho torneo también están las jugadoras del CTC Camila Puyol (Sub 19), Sofía Keane (Sub 14) y Daniela Barrios (Sub 12), donde viajaron con el entrenador Juan Sandoval. Los varones del CTC también están disputando dicho torneo pero en otras ciudades: en Salta se encuentra Valentín Velázquez (con el entrenador Augusto Rodríguez) y en Posadas Juan Marín (con su padre y entrenador José María “Pigu” Marín).



