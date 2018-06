Se vienen nuevos Torneos de Tenis y de Pádel en el CTC

El abierto de menores se realizará este fin de semana. El provincial de menores se disputará el 7 y 8 de julio. El de tenis de aficionados se jugará desde el viernes 13 al domingo 15. Mientras tanto, el de pádel se dividirá en dos etapas desde el 5 al 8 y desde el 12 al 15. Entrada libre y gratuita.

En el mes de julio se disputarán en el Corrientes Tennis Club tres nuevos torneos de tenis (dos de menores y otro abierto de aficionados) y uno de pádel (dividido en dos etapas). Para todos los que quieran asistir a disfrutar de estos torneos, se recuerda que la entrada es libre y gratuita en todas sus instancias. El Corrientes Tennis Club se encuentra ubicado entre las avenidas Ayacucho y Artigas de Corrientes Capital.

El Torneo Abierto de Tenis de Menores (anteriormente conocido como Nacional Grado 3) se disputará desde el viernes 29 de junio al domingo 1° de julio. El mismo está organizado por la Federación Correntina de Tenis y se disputarán las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 19, tanto para varones como para damas.



Provincial de Menores



Mientras tanto, el 6° Torneo Provincial de Tenis de Menores se disputará los días sábado 7 y domingo 8 de julio. El mismo será organizado por la Federación Correntina de Tenis y se jugarán las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Libres, tanto para varones como para damas.



Circuito de Tenis CTC



El Quinto Abierto de Tenis Amateur del Circuito CTC 2018 se disputará desde el viernes 13 al domingo 15 de julio. Del mismo pueden participar todos los tenistas aficionados de la región sin necesidad de ser socios de la institución. En esta oportunidad, las categorías que se disputarán serán las siguientes: Singles Libres de 1° a 4°, Mayores de 35 años de 1° a 4° y Mayores de 55 años. Este torneo repartirá un total de premios en efectivo de 28.500 pesos en todas las categorías. Cabe aclarar que todos los Abiertos de Tenis son puntuables para el Ranking Oficial del CTC y pueden jugar todos los tenistas amateurs de la región, tanto los socios como no socios. Para informes e inscripciones se pueden comunicar al teléfono 3794527965 con Juan Carlos Zapico.



Circuito de Pádel CTC



Por otra parte, también se realizará un nuevo Abierto de Pádel del Circuito CTC. De este torneo participarán jugadores aficionados de la región, tanto socios como no socios del club. Esta competencia estará dividida en dos etapas realizadas en dos fines de semana consecutivos. Como ya es habitual, se disputarán las categorías impares en una etapa (desde el jueves 5 al domingo8) y las categorías pares en la siguiente (desde el jueves 12 al domingo 15). Para consultas e inscripciones pueden comunicarse con Jorge Raúl Montenegro al celular 3794611946.



