Para Leo Mayer el balance de la temporada es positivo

Lo que va de la temporada de ATP deja un saldo positivo para Leonardo Mayer, ya que el "yacaré" está contento con el tenis que pudo exhibir en algunos torneos, aunque reconoció que queda un sabor amargo por no haber podido avanzar en la competencia conforme al nivel que tuvo.

"Quedarme en Europa y disputar muchos torneos es algo que me funcionó bien, me gustó y podría repetirlo el año que viene", expresó el "yacaré" en contacto con El Deportivo por radio Continental Corrientes. "Me hubiese gustado tener mejores resultados, porque venía jugando bien, y ganando ante tenistas de muy buen nivel, pero no podía llegar a la definición. Sentís que estás jugando bien pero no podés conseguir resultados", agregó.



Sobre la nueva final en el ATP de Hamburgo, en donde fue campeón en 2014 y 2017, Mayer indicó que le gusta jugar en esa ciudad. "Hamburgo me gusta, es un lugar en el que me siento muy bien, me gusta la cancha en la que se juega, pero además este año pensaba llegar a ese torneo con más puntos, y no lo pude conseguir, por lo que me planteé que tenía que tener una buena competencia y se dio, aunque no pude repetir el título", comentó.



Acerca de su estado físico Mayer aseguró que está "muy bien. Tengo que mantenerme porque hay muchos jóvenes en muy buen nivel, entonces a mi edad ya es muy importante lo físico", indicó. Por ahí pasa un poco la explicación de su ausencia en el Máster de Toronto, porque según comentó: "Iba a llegar con lo justo y eso podría ser perjudicial. Da lástima perderse un torneo grande, pero era mejor dejarlo pasar y encarar de la mejor forma la gira previa al US Open", expresó el "yacaré".



