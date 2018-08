Leo Mayer comienza su camino en el US Open

El tenista correntino tendrá su primera cita en el torneo de grand slam estadounidense, enfrentando al serbio Djere, desde las 12 (hora de Argentina). Si pasa, lo esperan el francés Gasquet o el japonés Sugita. Su mejor producción es la tercera ronda.

El co­rren­ti­no Le­o­nar­do Ma­yer, ac­tual 43º del ran­king mun­dial, de­bu­ta­rá hoy en el US Open con el ser­bio Las­lo Dje­re y de ga­nar, en se­gun­da ins­tan­cia lo es­pe­ra­rá el fran­cés siem­pre di­fí­cil Ri­chard Gas­quet o el ja­po­nés Yui­chi Su­gi­ta. En el úl­ti­mo Grand Slam del año, que se pu­so en ayer en Nue­va York, el co­rren­ti­no se me­di­rá con el ser­bio en lo que se­rá el pri­mer cru­ce que ten­drán en el cir­cui­to pro­fe­sio­nal.

El Abier­to de los Es­ta­dos Uni­dos, úl­ti­mo Grand Slam de la tem­po­ra­da, tie­ne sus cua­dros de­fi­ni­dos des­pués del sor­teo que se con­cre­tó ayer, en el cual la suer­te es­ta­ble­ció que Le­o­nar­do Ma­yer (43º en el ran­king de la ATP) se ten­ga que me­dir con el ser­bio Las­lo Dje­re (90º) en la ron­da ini­cial. Se­rá el pri­mer due­lo en­tre el co­rren­ti­no y el te­nis­ta de 23 años. El ga­na­dor de es­te due­lo en­fren­ta­rá en se­gun­da ron­da al ven­ce­dor del par­ti­do en­tre Yui­chi Su­gi­ta (Ja­pón) y Ri­chard Gas­quet (Fran­cia).

Du­ran­te el pa­sa­do año, Ma­yer, que lle­gó co­mo per­de­dor afor­tu­na­do al cua­dro prin­ci­pal, avan­zó has­ta la ter­ce­ra ron­da des­pués de ven­cer a Gas­guet y Su­gi­ta. El co­rren­ti­no fue eli­mi­na­do por el nú­me­ro uno del mun­do, el es­pa­ñol Ra­fa­el Na­dal. Por otro la­do, el ba­hien­se Gui­do Pe­lla pa­só por en­ci­ma ayer al no­rue­go Cas­per Ruud en tres sets y avan­zó a la se­gun­da ron­da del Abier­to de Es­ta­dos Uni­dos, en una pri­me­ra jor­na­da que tu­vo las eli­mi­na­cio­nes de Car­los Ber­locq y Gui­do An­dre­oz­zi an­te dos ri­va­les pre­cla­si­fi­ca­dos.

Pe­lla, 66º del ran­king de la ATP, no tu­vo di­fi­cul­ta­des pa­ra des­ha­cer­se del jo­ven no­rue­go de 19 años por 6-­4, 6-­4, 6-­1 en ape­nas dos ho­ras y ocho mi­nu­tos de par­ti­do. El ar­gen­ti­no fir­mó un en­cuen­tro so­brio y sin ape­nas erro­res en el que su pri­mer ser­vi­cio mar­có la di­fe­ren­cia. No en va­no, ape­nas co­me­tió dos erro­res no for­za­dos, su­mó 9 “a­ces”, tu­vo un acier­to del 69% con su pri­mer sa­que y ga­nó el 84% de los pun­tos con el mis­mo.

Ade­más, apro­ve­chó cin­co de los ocho quie­bres de los que go­zó y sal­vó el úni­co que po­dría ha­ber­le he­cho su con­trin­can­te. El al­bi­ce­les­te, que igua­ló con es­ta vic­to­ria el me­jor re­sul­ta­do de su ca­rre­ra en el US Open, cho­ca­rá aho­ra con­tra el ga­na­dor del due­lo en­tre el bri­tá­ni­co Kyle Ed­mund y el ita­lia­no Pa­o­lo Lo­ren­zi. En tan­to, Ber­locq y An­dre­oz­zi se des­pi­die­ron al per­der en pri­me­ra ron­da an­te el ca­na­dien­se Mi­los Ra­o­nic (N.25) y el es­ta­dou­ni­den­se Jack Sock (18´), res­pec­ti­va­men­te.

