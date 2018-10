Antonio Martínez será el capitán del equipo argentino en COSAT

Una grata noticia recibió el tenis del club San Martín de Corrientes y la familia “rojinegra” en general, al conocer la designación del entrenador de tenis Antonio Martínez como capitán del equipo juvenil que participará de las primeras etapas de la Gira COSAT que comienza la semana próxima.

“Esta designación me pone muy contento por ser la primera vez que nominan a un entrenador de Corrientes como capitán argentino del equipo oficial de COSAT (NdR Confederación Sudamericana de Tenis) en la etapa inicial del circuito sudamericano”, dijo el entrenador, convocado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Esta primera competencia que abre la temporada 2018-2019 se desarrollará en Punta del Este (Uruguay) la semana entrante, reservada para las categorías Sub 16 y Sub 14 años, varones y mujeres. “Pilín” Martínez (53 años) trabaja hace más de dos décadas en el club San Martín y actualmente entrena a una de las proyecciones del tenis argentino, el correntino Lautaro Midón, quien con 14 años representará a Argentina en la categoría Sub 16 de COSAT.

Ampliando conceptos sobre esta convocatoria histórica, Martínez dijo: “Designan por etapa, primero Uruguay y allí estaré, después se viene Argentina que ya no puedo estar porque comenzamos a trabajar con Lautaro (Midón) la pretemporada previa a la gira de tres torneos por Estados Unidos”, sostuvo, reconociendo que el tenista correntino estará presente en prestigiosos torneos como la Copa América (por equipos) y el Orange Bowl.



“La capitanía consiste en dirigir los entrenamientos, couchear a los chicos y programar los partidos ya que se juegan singles y dobles, además estamos pendientes en las cuestiones de traslados, alojamientos y comida del equipo”, dijo el correntino. Además, quiso destacar el buen trabajo del equipo de entrenadores del Club San Martín que hace años viene sacando jugadores que conforman el staff de competidores de la AAT, entre ellos se encuentran Matías Cervetti , Joselo Velozo, Mauricio González, Aymará Ramirez y Facundo Portillo.



Este es el calendario COSAT de 14/16 años, que estará compuesto por once torneos: 15 octubre Uruguay, 22 octubre Argentina, 29 octubre Chile, 5 noviembre Perú, 12 noviembre Bolivia, 14 enero 2019 Venezuela, 21 enero Colombia, 28 enero Ecuador, 4 febrero Paraguay, 11 febrero Banana Bowl (Brasil) y 18 febrero Porto Alegre (Brasil). De estos torneos todos serán Grado 1, con excepción del torneo de Venezuela, que dará puntaje para la Gira Europea pero como Grado 2, lo que también implica que tampoco tendrá Cupo COSAT.



