Velotti y Monzón confirmados para el Future de Corrientes

Los tenistas locales ya figuran en la lista de aceptados publicada por la ITF. El cuadro principal del torneo se jugará desde el 29 de octubre en nuestra provincia. Se repartirá un total de 15 mil dólares en premios en efectivo. Entrada libre y gratuita.

La Federación Correntina de Tenis (FECO) realizará a finales de este mes un nuevo ITF Future de Corrientes. Será en el Corrientes Tennis Club, sobre canchas de polvo de ladrillo, disputándose el cuadro principal desde el lunes 29 de octubre al domingo 4 de noviembre. El Future es fiscalizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF), el cual repartirá un total de 15 mil dólares en premios en efectivo. Este será el décimo Future realizado en nuestra provincia.



Hasta el momento están confirmados para el cuadro principal los correntinos Agustín Velotti e Ignacio Monzón. El año pasado el main draw contó con la presencia de 4 correntinos: además de los dos tenistas antes citados, estuvieron como invitados especiales los adolescentes Luciano Tacchi y Joaquín Ledesma.

Actualmente, Velotti (26 años) está 770° del ranking mundial ATP. Fue finalista en la edición del año pasado del Future de Corrientes. Entre sus logros tenísticos se destaca que fue campeón de Roland Garros Junior en 2010 y campeón en singles del ATP Challenger de Río de Janeiro en 2013. Además, Agustín tiene mucha experiencia en este tipo de torneos, ya que ganó 9 títulos Futures en singles (2 en Argentina, 2 en Perú y los demás en Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Paraguay), de los cuales 7 fueron en polvo de ladrillo y 2 en cemento.

Por su parte, Monzón se encuentra actualmente 709° y este año está viajando por todo el mundo jugando este tipo de torneos. Los otros argentinos presentes en el cuadro principal serán: Hernán Casanova, Mariano Kestelboim, Manuel Peña López, Juan Pablo Paz, Nicolás Alberto Arreche, Santiago Fa Rodríguez Taverna, Gerónimo Espín Busleiman, Juan Bautista Otegui, Maximiliano Estévez, Francisco Cerundolo, Guido Iván Justo, Luciano Doria, Gabriel Alejandro Hidalgo y Alejo Vilaro. Además, hasta el momento están confirmados el chileno Michel Vernier y el boliviano Alejandro Mendoza.



Los Futures entregan puntos oficiales para el ranking mundial ATP, por lo cual es considerado el primer escalafón internacional que deben hacer los tenistas que pretenden competir profesionalmente. En el cuadro principal participarán 32 tenistas en singles y 16 parejas en dobles. Previo al inicio del cuadro principal del torneo, desde el sábado 27 y durante todo el fin de semana se disputará la clasificación, entregando 4 Wild Cards (invitaciones especiales) al cuadro principal.



Además de lo antes mencionado, la FECO confirmó que este torneo también contará con una etapa de “pre-qualy” o “pre-clasificación”, que se disputará desde el martes 23 de octubre. Hay tiempo para inscribirse hasta el lunes 22 de octubre a las 11 hs. El cuadro será de 48 jugadores y los 2 mejores tenistas de esta instancia avanzarán a la etapa de clasificación del Future. El costo de inscripción es de 800 pesos y no es necesario tener ningún carnet pago para jugar. Se jugará con pelotas HEAD ATP y la modalidad de sorteo será la reglamentaria de la AAT.



Para consultas e informes pueden comunicarse a los teléfonos 3794745249 (Árbitro General José Fernández) o al 3794532095 (Director del Torneo Diego Espriú). El CTC se encuentra ubicado entre las avenidas Ayacucho y Artigas de Corrientes capital. Para todos los que quieran asistir a disfrutar de este torneo, se recuerda que la entrada es libre y gratuita todos los días.



- Plan de Recuperación de Socios atrasados



El Corrientes Tennis Club ha lanzado un comunicado oficial en el que llama a sus socios con cuotas atrasadas a acercarse a la institución para regularizar la situación. En la Secretaría se evaluará cada caso en particular, ofreciendo alternativas de financiación acordes a las posibilidades de cada socio. Desde el CTC se mostraron preocupados por la situación económica actual del país, demostrando también empatía por los socios y ofreciendo alternativas financieras para saldar lo adeudado. Sin embargo, también hicieron énfasis en que la falta de pago en término de la Cuota Social redunda en perjuicio para el conjunto del establecimiento, ya que el club se mantiene gracias a dichos aportes.



Este plan tendrá vigencia hasta el próximo 30 de noviembre y, en caso de decidir regularizar la situación, se deberá hacerlo con débito automático. Los socios que decidan adherirse, podrán seguir gozando mientras tanto de todos los beneficios que ofrece el Corrientes Tennis Club (acceso a la institución, uso de las instalaciones, etc.).



En caso de no regularizar la situación con las cuotas sociales, el CTC informó que no le quedará opción de hacer valer el Artículo 23 de su Estatuto Social: “Es obligación de los socios (…) abonar con puntualidad el importe de la cuota societaria, en la tesorería de la institución o lugar que ella indique a ese efecto. El atraso por más de tres (3) meses en el cumplimiento de esta obligación facultará a C. D. para disponer, sin otro requisito que el informe de tesorería que así lo acredite y la previa intimación por escrito, la baja del moroso”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes