Ignacio Monzón se llevó el Palmera de Oro 2018

El CTC distinguió a sus mejores deportistas de la temporada. La gran revelación de este año fue el joven tenista Ignacio Monzón, quien se llevó el Palmera de Oro.

El Corrientes Tennis Club realizó la tradicional entrega de los Premios Palmeras. Como todos los años, estos premios distinguieron a los socios más destacados de la institución de Ayacucho y Artigas. En esta oportunidad, el Palmera de Oro (máximo reconocimiento) fue para el joven tenista profesional Ignacio Monzón, quien ganó sigue subiendo en el ranking mundial ATP.



En un evento donde estuvieron presentes tanto socios como familiares de los nominados, se llevó adelante la Entrega de Premios y un posterior lunch gratuito de camaradería para todos los presentes. A continuación, se mencionan las ocho categorías principales con sus respectivos ganadores del Palmera de Plata:



- Tenis Profesional: Ignacio Monzón (ganador), Agustín Velotti y Leonardo Mayer.

- Tenis Competición: Valentín Velázquez (ganador), Malena Marín y Juan Máximo Marín.

- Tenis Mayores: Miguel Andino (ganador), Jorge Moisés y Gustavo Salvia.

- Pádel Mayores Damas: Eliana Sosa (ganador), Carlina Massin y Mercedes Miérez.

- Pádel Mayores Masculinos: Antonio Salom (ganador), Julio Via Do Pico, Humberto Balcaza.

- Natación Federados: Joaquín Lucero (ganador), Dylan Ibarra Ferreyra y Gabriel Provassi.

- Pelota a Paleta: Mario Voss (ganador), Pablo Voss y Martín Binaghi.

- Taekwondo: Lautaro Romero Rodríguez (ganador), Agustina Barrios y Joaquín Báez Berti.

También hubieron ternas no competitivas destinadas a los más pequeños de los diferentes deportes:

- Tenis Menores Damas: Sofía Meabe, Daniela Barrios, Agostina Benitez Saiach y Camila Puyol.

- Tenis Menores Varones: Adriano Elts, Lorenzo Iglesias, Ignacio Romero y Franco Dotti.

- Pádel Menores: Eunice Gauna, Gonzalo Escobar y María José Aquino.

- Natación Promocional: Franco Schmoker, Delfina Echeverry y Lucas Cremaschi.

- Fútbol infantil: Thiago Joaquín Benitez Acuña, Jeremías Moros y Thiago Fernández.



Por último, se realizaron Menciones Especiales a los siguientes deportistas: Roberto Daniel Wozniuk (Jugador más Correcto del Circuito CTC 2018), Facundo Vidal (Tenis Seniors), Federico Espriu (Tenis Seniors), Alejandro Segovia (Tenis Seniors), Eduardo Lezcano (Tenis +35 Cuarta), Juan Carlos Zapico (Tenis Seniors) y Nicolás Segurado (Natación Competición).



