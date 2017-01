Mayer optaría por estar en el nacimiento de su hijo

El capitán argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, hará oficial el próximo lunes la composición del equipo para recibir a Italia entre el 3 y 5 de febrero en el Parque Sarmiento, con la baja confirmada de Juan Martín Del Potro y varias incógnitas a ser develadas.

La convocatoria es para el lunes a las 11:30 en la Usina del Arte, donde Orsanic hará oficial la nominación para defender la Ensaladera de Plata obtenida por primera vez en noviembre pasado, en Croacia. El panorama para la primera serie de 2017 aparece por lo menos complicado, porque tres de los cuatro que estuvieron en la final contra Croacia no jugarían contra los italianos.



Del Potro, el as de espadas del tenis argentino, decidió priorizar su carrera individual, mientras que Delbonis y Pella dijeron estar “saturados” y sin ganas de participar en la serie. Estos últimos dos cayeron en la primera ronda del Abierto de Australia y enseguida salieron a decir que necesitan un descanso. “No tengo idea de qué haré, me pegó muy fuerte, fue muy duro todo el año y a mí me terminó de despedazar mentalmente. Ahora la estoy pagando”, expresó el bahiense Pella, tras caer ante el español Roberto Bautista Agut en Melbourne.



Sobre la serie ante Italia, Pella señaló: “Si el capitán Daniel Orsanic quiere que yo esté en el equipo, lo pensaré, pero hoy en mi cabeza está parar. Quiero estar con amigos y descansar, hasta ahora no pude hacerlo, apenas tuve siete u ocho días completos de vacaciones”. Algo similar expresó Delbonis, quien perdió en Australia por 6-3, 6-4 y 6-4 ante el estadounidense Steve Johnson. De esta manera, una serie que parecía que iba a servir para festejar la obtención de la Davis, podría no contar con tres de los cuatro protagonistas en la final.



El correntino Leonardo Mayer será papá probablemente para la fecha de disputa del compromiso ante los europeos, mientras que Juan Mónaco sigue en recuperación de su problema en la muñeca izquierda. Diego “Peque” Schwartzman y el zurdo marplantense Horacio Zeballos, que regresaría al equipo como doblista, serían dos de los lugares confirmados.



