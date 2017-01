Mayer entrena con el equipo argentino para la serie con Italia

El equipo argentino de Copa Davis, defensor del título, cumplirá hoy su primera práctica oficial para la serie del próximo fin de semana con Italia de local en Buenos Aires, correspondiente a la ronda inicial del Grupo Mundial 2017.

El trabajo se realizará en dos turnos en la cancha especialmente montada en el Parque Sarmiento, con capacidad para 7.000 personas. La primera sesión se llevará a cabo entre las 9 y las 11:45 y la segunda de 14:15 a 17:15. Esa modalidad de entrenamiento, pero con distintos horarios e intercalados con el equipo italiano, se repetirá hasta el jueves próximo, un día antes de la apertura de la llave, que Argentina asumirá sin sus principales singlistas: Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis.



El equipo capitaneado por Daniel Orsanic sufrió en las últimas horas una modificación con el ingreso del chascomusense Carlos Berlocq en lugar del marplatense Horacio Zeballos, que fue marginado por una molestia muscular en la pierna izquierda. Berlocq (90) regresará al equipo después de jugar el dobles junto a Renzo Olivo ante Polonia en Gdansk, en la primera ronda de la edición pasada.



El problema físico de Zeballos, que iba a regresar a la Selección argentina de tenis luego de dos temporadas de ausencia, fue en la parte superior de su isquiotibial izquierdo. “Zeballos terminó con una molestia el partido de primera ronda del Australian Open, que jugó con Karlovic. Al día siguiente, ese dolor cobró más fuerza durante su presentación en la competencia de dobles, por lo que fue atendido por los médicos del torneo, aunque no lograron diagnosticarlo. No consigue entrenar con normalidad, sin dolor”, explicó el capitán del equipo albiceleste, Daniel Orsanic.



“Nos tomamos unos días para contemplar su recuperación y fue visitado por el kinesiólogo de nuestro equipo, Mariano Seara. La situación no evolucionó como esperábamos. El jugador siente que no está en condiciones de competir adecuadamente, por lo que tomamos la decisión de convocar a Berlocq en su lugar”, añadió en un comunicado oficial.



“El compromiso de cada uno de los jugadores es total, pero también son conscientes de la responsabilidad que significa representar al país. Federico Delbonis se muere por integrar el equipo; pero, al no estar en sus mejores condiciones, decidió bajarse. La Copa Davis no depende solamente de los resultados deportivos. Nosotros no los entendemos como prioridades, más allá de que siempre queremos ganar. Se trata de transmitir un mensaje, un sentido de identidad. Estamos satisfechos por lo conseguido, pero no conformes. Aún nos queda mucho camino por recorrer. Esta será una serie bien complicada, pero confío en las chances que tenemos con el equipo que nominamos”, explicó el capitán argentino.



El porteño Diego Schwartzman, el correntino Leonardo Mayer -fue papá primerizo el viernes pasado- y el bahiense Guido Pella completarán el equipo que enfrentará a Paolo Lorenzi (43), Fabio Fognini (48), Andrea Seppi (89) y Simone Bolelli (459) sobre cancha abierta de polvo de ladrillo. Argentina e Italia jugarán por cuarta vez en la Copa Davis en un historial que curiosamente no registra victorias locales. El equipo “albiceleste” ganó las series disputadas en Roma 1983 y Pesaro 2016; mientras que los “azurros” lo hicieron en Mar del Plata 2014. En ese sentido, Pella (81º) y Mayer (146º) serán los dos que repetirán del cuarteto que venció en la final a Croacia como visitante, mientras que Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis -quienes ganaron los single decisivos- se ausentarán por distintos motivos.



