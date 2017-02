"Hay que ir día a día, ir jugando tranquilo"

Otra jornada de tareas del equipo argentino se cerró con conferencia de prensa. El correntino Leonardo Mayer piensa en el “día a día” y se entrena.

Ar­gen­ti­na afron­ta la se­rie de Co­pa Da­vis con­tra Ita­lia con una in­cer­ti­dum­bre. Lue­go de des­car­tar a Ho­ra­cio Ze­ba­llos por le­sión, lu­gar que ocu­pó Car­los Ber­locq, Da­niel Or­sa­nic es­pe­ra que Die­go Schwartz­man pue­da ju­gar pe­se a una “fuer­te con­trac­tu­ra” en la pier­na. “Te­ne­mos con­fian­za”, di­jo el ca­pi­tán que con­si­guió el tro­feo el año pa­sa­do en Za­greb con­tra Cro­a­cia.



En la rue­da de pren­sa tam­bién es­tu­vie­ron pre­sen­tes Car­los Ber­locq (nú­me­ro 81 de la ATP), Gui­do Pe­lla (84º) y Le­o­nar­do Ma­yer (147º). Jus­ta­men­te, el re­em­pla­zan­te de Ze­ba­llos afir­mó que “es una se­rie es­pe­cial”. “Ju­ga­mos de lo­cal y so­mos los úl­ti­mos cam­pe­o­nes, eso nos va a dar mu­cha ener­gía y mu­cha fuer­za pa­ra ren­dir al má­xi­mo”, ex­pli­có el te­nis­ta de Chas­co­mús.



Leo Ma­yer, quien re­cien­te­men­te se con­vir­tió en pa­pá de Va­len­ti­no, si­guió: “U­no no pien­sa si de­fien­de o no los tor­ne­os. Hay que ir día a dí­a, ir ju­gan­do tran­qui­lo. Oja­lá se pue­da ga­nar acá, pe­ro no se pien­sa en que ya la ha­ya­mos ga­na­do”. La ver­dad arran­ca el vier­nes en Sa­a­ve­dra.



“Die­go tie­ne una fuer­te con­trac­tu­ra en su pier­na. Es­ta­mos to­da­vía en pro­ce­so de re­cu­pe­ra­ción, es­tá evo­lu­cio­nan­do muy bien y te­ne­mos con­fian­za en que va a lle­gar bien al fin de se­ma­na. To­da­vía es­ta­mos vien­do có­mo lle­ga, pe­ro va­mos muy bien”, ex­pli­có Or­sa­nic ayer por la tar­de en con­fe­ren­cia de pren­sa.



Igual­men­te, el ca­pi­tán ar­gen­ti­no con­fir­mó que Ren­zo Oli­vo (88) es el po­si­ble re­em­pla­zo de Schwartz­man, 53´ del ran­king ATP, que to­da­vía no se en­tre­nó a la par de sus com­pa­ñe­ros por el do­lor mus­cu­lar. “Bus­ca­mos que Die­go si­ga evo­lu­cio­nan­do y es­té en con­di­cio­nes pa­ra se­guir en el equi­po. Nos va­mos a to­mar el tiem­po que sea ne­ce­sa­rio pa­ra ver si Die­go es­tá en con­di­cio­nes de en­trar a la can­cha. El tiem­po lí­mi­te es el jue­ves a la ma­ña­na, pe­ro in­ten­ta­re­mos de­ci­dir­lo an­tes”, pre­ci­só.



