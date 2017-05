Tres torneos de tenis en el mes aniversario del CTC

El 28 de mayo el Corrientes Tennis Club cumplirá 104 años, por lo cual a modo de festejos tiene previsto torneos todo el mes. En cuanto a tenis, se organizará un torneo provincial de menores (5, 6 y 7), un abierto (12, 13 y 14) y el tradicional torneo anual por equipos (27 y 28).

Para todos los que quieran asistir a disfrutar de estos torneos, se recuerda que la entrada es libre y gratuita en todas sus instancias. El Corrientes Tennis Club se encuentra ubicado entre las Av. Ayacucho y Artigas de Corrientes Capital.



Torneo Provincial de Menores



El Torneo Provincial de Menores se disputará desde este viernes 5 hasta el domingo 7. El mismo está organizado por la Federación Correntina de Tenis y se disputarán las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Libres, tanto para varones como para damas.



Tercer Abierto CTC 2017



El Tercer Abierto de Tenis Amateur del Circuito CTC 2017 se disputará desde el viernes 12 al domingo 14 de abril en las instalaciones del Corrientes Tennis Club. Del mismo pueden participar todos los tenistas aficionados de la región sin necesidad de ser socios de la institución. En esta oportunidad, las categorías que se disputarán serán las siguientes: Singles Libres de 1° a 4°, Mayores de 35 años de 1° a 4° y Mayores de 55 años 3°; mientras que la modalidad Dobles se disputará en las categorías Libres de 1° a 3°, Mayores +55 y Menores.



Torneo 104° Aniversario por Equipos



Por último, el sábado 27 y domingo 28 se llevará a cabo el tradicional Torneo Anual por Equipos. Esta competencia grupal reúne cada año delegaciones de aproximadamente 12 clubes distintos de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe y Paraguay. Todos los clubes competirán por las tres grandes copas por equipos, las cuales son otorgadas a las instituciones que tengan más puntos sumados en partidos ganados en singles y dobles por sus representantes.



