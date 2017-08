Virginia Bosch apunta a dar el salto profesional

Con 19 años, la tenista correntina forma parte de un circuito en Francia con el objetivo de adquirir experiencia en el mejor tenis y esperar el momento de insertarse al profesionalismo. Ganó torneos y siente que tiene “mucho para dar”.

Virginia Bosch busca el momento preciso para dar el salto pleno al tenis profesional y con ese objetivo priorizó esta gira de mes y medio por Francia para jugar el tradicional Circuit des Raquettes, con torneos abiertos con dinero en juego y un ranking muy particular. La correntina, a días de cumplir 20 años (los festejará en París el 16 de agosto, antes de su regreso), busca retener lo mejor de este roce internacional y que en los primeros seis torneos ya sumó dos títulos y otras cuatro semifinales.



“Sé que tengo mucho más para dar todavía, por eso también confío en poder dar el salto profesional que busco. Siento que tengo mucho potencial todavía y mi estilo de juego se asimila al de las europeas”, dijo a época Virginia, que recuerda sus inicios en el Corrientes Tennis Club y que a los 15 años fue parte del proyecto que comandaba Rubén Ré en Resistencia, antes de recalar en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) en los últimos tres años.



En estas últimas semanas, “Virgi” alcanzó coronarse en dos competencias en la Región Midi Pirineos. Primero logró el título en el torneo de Caussade, venciendo a la francesa Juliette Vasseur por 6-2 y 6-2, mientras que después volvió a quedarse con la copa en el certamen de Lau Balagnas, superando por el mismo score a la local Camille Varret.



“Después de la gira que hicimos por Turquía, surgió la idea en conjunto con mis entrenadores y vimos que lo más recomendable era venir a Francia a jugar estos torneos y además de ser por dinero, era una motivación extra poder jugar con chicas que están en mi nivel y me dan el roce y la experiencia que necesito”, sostuvo la correntina argumentando esta decisión que la tomó junto a sus entrenadores Claudio Sosa, Diego Stambulsky, Adrian Greppi y Claudio Gastaldi (tenis y físico).



Y agregó sobre la competencia en canchas francesa: “En estas semanas me sirve para estar siempre en ritmo y no depender de los tiempos de futures. Vine con otras jugadoras de Argentina y los resultados son lo que permiten definir al ranking, que acá es muy distinto al sistema argentino. Si tenés número negativo es que podés jugar torneos más importantes y por más dinero, además de tener ventajas en cada semana por ese sistema porque quizás no importa que ganes muchos torneos y sí que le ganes a tenistas que tengan mejor ranking que uno”.



En los torneos que la correntina llegó a semifinales fueron Launaguet, Decazeville, Castres y Narbonne, pero ahora prepara torneos de mayor envergadura como lo son los que jugará en Nogard, Revel, Samatan, Eauze y Muret, antes de emprender el regreso y armar su agenda en torneos futures. “Todo esto pude hacerlo con el apoyo incondicional de mi familia, que entre muchas otra cosas me ayudó a terminar los estudios secundarios que los pude hacer a distancia en un colegio en Corrientes”, sentenció.



Desde 2014 que Virginia viene buscando insertarse en los futures de ITF y en 2016 lo cerró con una gira de varios meses por Italia y Túnez, mientras que este año lo abrió con participaciones en Brasil, pero hace algunos meses jugó seis semanas en Turquía donde logró sumar el roce esperado.

Francia ahora le dio esta chance en un circuito diferente. Espera que sea el momento de abrir juego y pensar en el despegue. Tenis le sobra.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes